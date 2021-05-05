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На заметку: Комитет госконтроля рассказал, куда обращаться по поводу завышенных цен на лекарства
Источник материала: Партизан
Комитет госконтроля организовал возможность передать информацию о завышении цен на лекарства онлайн на сайте ведомства,
Комитет просит граждан, установивших факт завышения цен на лекарства в аптечных сетях, заполнить
Представители КГК проверят переданную информацию и в случае ее подтверждения примут меры в соответствии с действующим законодательством. В ведомстве обращают внимание, что граждане могут предоставить информацию анонимно и без регистрации.
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Комитет госконтроля организовал возможность передать информацию о завышении цен на лекарства онлайн на сайте ведомства, сообщает корреспондент агентства...
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