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На заметку: Комитет госконтроля рассказал, куда обращаться по поводу завышенных цен на лекарства

05.05.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет госконтроля организовал возможность передать информацию о завышении цен на лекарства онлайн на сайте ведомства, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Комитет просит граждан, установивших факт завышения цен на лекарства в аптечных сетях, заполнить специальную форму, где требуется указать наименование и адрес аптеки и название лекарственного средства.



Представители КГК проверят переданную информацию и в случае ее подтверждения примут меры в соответствии с действующим законодательством. В ведомстве обращают внимание, что граждане могут предоставить информацию анонимно и без регистрации.
 
Теги: Минск
 
 
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Комитет госконтроля организовал возможность передать информацию о завышении цен на лекарства онлайн на сайте ведомства, сообщает корреспондент агентства...
 
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