Солдатская каша, салют и много музыки: как отметят День Победы в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Гродно утвердили программу праздничных мероприятий в День Победы. Площадка у Кургана Славы на проспекте Космонавтов превратится в большую интерактивную и музыкальную зону, куда приглашают гродненцев, чтобы отметить 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В нынешнем году не запланирован традиционный парад военной техники, но будет много концертов, показательные выступления военных и бесплатная солдатская каша из полевой кухни.

Много концертов и специальный гость ко Дню Победы

Главные мероприятия развернутся на площадке у подножия Кургана Славы. Откроет их торжественный митинг с возложением цветов и венков к Вечному огню. Затем начнется серия концертов, которая завершится в полночь. В программе – выступление духового оркестра 6-й механизированной бригады, детских, народных и эстрадных коллективов города. В середине дня – с 15 до 18 часов – на сцене состоится фестиваль патриотической песни. Специальным гостем станет Алексей Хлестов, его выступление начнется сразу после фейерверка.

В течение дня на территории у Кургана Славы будет работать праздничная торговля, которую планируют представить в формате большого военного буфета.

Интерактивные площадки и полевая кухня в Гродно

Отдельной зоной развлечений в Гродно обещают стать тематические интерактивные площадки от крупных предприятий города. Они разместятся на прилегающей к Кургану Славы территории и будут работать 9 мая с 12:00 до 17:30. Мясокомбинат поставит свой фирменный вагон победы, табачная фабрика устроит солдатский привал, медицинский университет развернет медсанчасть, Белпочта – полевую почту. Также можно будет заглянуть в полевую аптеку, полевую парикмахерскую, посетить тематические выставки, которые подготовит гродненские университеты, школы и городская библиотека.

Отдельно интерактивную зону ко Дню Победы подготовят и военные. Здесь должна пройти выставка вооружения современной армии, показательные выступления военнослужащих Западного оперативного командования и Гродненской пограничной группы. Не обойдется и без самого любимого угощения – солдатской каши, которую по традиции обещают раздавать всем желающим.

Колор-фест и салют в Гродно

Своя развлекательная площадка будет также у детей и молодежи. Для них 9 мая с 12:00 до 17:00 будет развлекательная программа на территории парка Жилибера. Здесь пройдет фестиваль красок ColorFest, будут работать аттракционы, надувные батуты, праздничная торговля.

Вечером 9 мая всех горожан приглашают посмотреть салют. Его начнут запускать в 23:00 на площадке у Кургана Славы. Фейерверк будет длиться шесть минут, в небо запустят 1050 залпов различных калибров.

Программа мероприятий на День Победы 2021 в Гродно

Площадка "Песни победы", Курган Славы

11:00 – Торжественный митинг, возложение цветов.

11:40–13:45 – Концерт духового оркестра 6-й механизированной бригады; творческих коллективов Гродненского городского центра культуры.

13:45–15:00 – Концерт детских творческих коллективов г. Гродно.

15:00–18:00 – Открытый областной фестиваль патриотической песни.

18:00–19:00 – Концертная программа народного эстрадно-симфонического оркестра NotaBand ДМШИ №2 г. Гродно.

19:00–19:40 – Выступление народных коллективов.

19:40–20:50 – Концертная программа эстрадного коллектива "Струны сердца".

20:50–22:00 – Концертная программа народной эстрадной студии "Миллениум".

22:00–23:00 – "Победа во имя любви", концерт музыкального театра "Рада".

23:00 – Фейерверк.

23:15–24:00 – Гость программы – Алексей Хлестов.

11:30–17:30 – Работа тематических интерактивных зон.

10:00–24:00 – "Большой военный буфет", праздничная торговля.

Площадка "Привал Победы", Курган Славы, территория "Рубеж Карбышева"

12:00–17:30 – "Музыка Победы", концертная программа творческих коллективов Гродно.

11:40–17:30 – Работа тематических интерактивных зон: "Вагон Победы", "Солдатский привал", "Полевая почта", "Полевая аптека", "Медсанчасть", "Полевая парикмахерская" и другие.

Выставка вооружения современной армии, детский спортивный городок, угощение "солдатской кашей", показательные выступления военнослужащих Западного оперативного командования и Гродненской пограничной группы, работа фотозон, праздничная торговля.

Детская площадка, парк Жилибера

12:00–17:00 – Веселый фестиваль красок ColorFest, праздничная торговля, работа надувных батутов и аттракционов.

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