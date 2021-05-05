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Джордж Клуни отмечает 60-летие – как менялась жизнь и образы актера

05.05.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Клуни снялся почти в 50 фильмах и более чем в 20 сериалах. За свою карьеру он получил две премии "Оскар" — как лучший актер второго плана в фильме "Сириана" и как продюсер в номинации "Лучший фильм" за "Операцию „Арго“", а также "Золотой глобус" за лучшую роль в фильме "О, где же ты, брат?".

Джордж Клуни начинал на телевидении еще в 80-х, в следующие десятилетия прославился как доктор Даг Росс в суперуспешном сериале "Скорая помощь", снялся в культовом фильме "От заката до рассвета", стильной "Трилогии Оушена", коэновских "О, где же ты, брат?" и "После прочтения сжечь". И даже добился определенного успеха в качестве режиссера, продюсера и сценариста с такими работами как "Доброй ночи и удачи", "Мартовские иды".

После небольшого актерского перерыва (реклама Nespresso не в счет) Клуни выпустил мини-сериал "Уловка-22", где снялся и сам. А в 2020-м исполнил главную роль и выступил в качестве режиссера научно-фантастического фильма "Полночное небо" дл Netfliх, однако благоприятных рецензий не получил.

Большую часть жизни Клуни был занят своей голливудской карьерой, и лишь недавно построил семейную жизнь. У него прекрасная молодая жена Амаль – правозащитница и успешный адвокат, близнецы Элла и Александр, которым всего три года. Родители с охотой рассказывают о детях и своей личной жизни, и хотя тщательно оберегают их от посторонних глаз, изредка попадают в объективы папарацци.

Клуни действительно успел за эти 60 лет больше, чем многие люди за всю жизнь. Помимо творческой деятельности, Клуни – известный правозащитник и активист. Его гуманитарная деятельность включает работы по решению конфликта в Дарфуре, по признанию геноцида армян, а также помощь пострадавшим от землетрясения на Гаити.

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Красавец-мужчина, актер, режиссер и продюсер, гуманист и борец за права угнетенных – в общем, один из самых влиятельных людей мира Джордж Клуни отмечает юбилей.
 
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