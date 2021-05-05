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На Красной площади проходят ночные репетиции военного парада – видео
05.05.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Москве прошла вторая ночная репетиция парада Победы, в ней участвовало 37 парадных расчетов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих.
По Красной площади ( Мая проедет механизированная колонна – будет представлено более 190 образцов военной техники. В том числе танки, пять типов бронеавтомобилей повышенной защищенности, боевые машины пехоты.
Также на параде будут оперативно-тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, самоходные гаубицы, пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс" и другая техника.
Генеральная репетиция состоится в Москве утром 7 мая.
Как сообщают организаторы, все военнослужащие, принимающие участие в тренировках и обеспечении военного парада, прошли в добровольном порядке полный курс вакцинации от COVID-19.
Парад Победы в Москве пройдет по традиции 9 мая. Вечером небо Москвы раскрасится праздничным салютом. На 16 площадках будет установлено 77 салютных установок.
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Парад Победы в Москве пройдет по традиции 9 мая. Минобороны РФ показало, как проходят тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны.
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