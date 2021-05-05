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Под Молодечно возродили древний белорусский обряд "Лука" – видео
05.05.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Когда именно в деревне Марково Молодечненского района начали водить хороводы – никто толком не знает. Но возродили обряд "Лука" в агрогородке относительно недавно, в начале 2000-х. Хотя некоторые местные жители еще помнят, как в 70-х годах прошлого века старожилы проводили обряд по всем канонам.
Поначалу водили хоровод только в деревне Марково. А потом про традицию узнали и жители других сел. Теперь ежегодно на проведение культурного обычая приезжают сотни людей из окрестностей и Молодечно.
Как правило, обряд совершают в первый день Пасхи. Первоначально местом проведения были "луки" – так называли пойму местной реки Городея. Но потом площадку переносили не раз: то к церкви, то на рынок.
Самая старшая по возрасту женщина заводила хоровод. А в центр ставили троих детей. Считалось, это символ жизни. А дети потом будут счастливыми. В центр круга можно ставить и взрослого мужчину, если он хочет жениться. Говорят, после такого ритуала гарантированно встретишь свою судьбу.
Характерно, что песни в круге пели только женщины. Но сейчас деревенские жители посовещались и решили: почему бы не петь всем желающим?
После хоровода и застолья участники отправляются к огромному древнему вязу. Там начинаются народные танцы и пляски, которые могут длиться до позднего вечера.
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Как говорят жители деревни Марково, если сайт знакомств не помогает найти спутника – поможет их обряд. Причем не только девушкам, но и мужчинам. Смотрите на видео...
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