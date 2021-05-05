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На завтра объявлен оранжевый уровень из-за ветра

05.05.2021 13:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Завтра в стране может быть ветрено и нежарко. Белгидромет объявил оранжевый уровень угрозы и предлагает подготовиться к порывам до 20 метров в секунду. Это оранжевый уровень опасности.

Атмосферные фронты пока наползают друг на друга и сползают, создавая всю эту турбулентность. Обычно они так готовятся к переменам настроения. Пока же на 6 мая запланирована облачная с прояснениями погода. Предстоящей ночью могут пройти сильные дожди, которые продолжатся и днем с несколько меньшим энтузиазмом. Не исключены грозы.

Завтра днем будет от 9 до 15 градусов, но дальше виднеется какое-то испуганное и неуверенное потепление.

 
 
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Завтра в стране может быть ветрено и нежарко. Белгидромет объявил оранжевый уровень угрозы и предлагает подготовиться к порывам до 20 метров в секунду. Это...
 
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