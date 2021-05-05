В Польше задержали контрабандные белорусские сигареты. Их общая стоимость составляет $2,5 миллиона

Источник материала: Onliner

Сотрудники Управления национальных доходов (KAS) из Подляшья пресекли контрабанду 653 тыс. пачек сигарет. Это около $2,5 млн. Контрабанда была спрятана в грузовике, остановленном для контроля недалеко от польско-литовской границы, сообщает podlaskie.kas.gov.pl.

Стоимость сигарет, изъятых KAS, составляет более 9,7 млн злотых. Сотрудники KAS из Будзиско на Подляшье остановили для контроля литовский грузовик, который согласно документам должен был перевозить партию минеральной ваты в Германию. В ходе досмотра, которому предшествовал рентген, выяснилось, что заявленный груз находится только в задней части полуприцепа. За ней были спрятаны нелегальные сигареты.

В грузовике, которым управлял 32-летний гражданин Литвы, находилось 653 тыс. пачек белорусских сигарет, рыночная стоимость которых оценивается в 9,7 млн злотых. Если бы перехваченная контрабанда была незаконно продана, потери государственной казны составили бы почти 16 млн злотых.

В отношении водителя грузовика ведется расследование, надзор за которым осуществляет региональная прокуратура в Сувалках. По ее ходатайству гражданин Литвы был временно арестован на 3 месяца. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.