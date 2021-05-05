В России разработают программу «Зеркало (Верблюд)» для распознавания «дипфейков» (видео)

Источник материала: Onliner

Российское МВД, вероятно, получит в 2022 году программу «Зеркало (Верблюд)», на разработку которого планируется потратить 3,5 млн рублей (примерно $46 тыс.). Такая стоимость контракта указана в документации. Как сообщает ТАСС, программа должна будет выявлять признаки внутрикадрового монтажа видеоизображений, который выполнен с помощью нейронных сетей.

Согласно плану, работы по научно-исследовательской работе завершатся 30 ноября 2022 года. В МВД считают, что данная разработка повысит уровень научно-технического обеспечения деятельности экспертно-криминалистических подразделений МВД России по линии производства видеотехнических экспертиз и исследований.

В российском МВД считают, что «дипфейки» могут использоваться мошенниками для подделки личностей, также с помощью технологии можно подставить человека — например, преподнести поддельное видео как доказательство его преступления или совершения аморального поступка.

Deepfake представляет собой методику синтеза изображения с применением искусственного интеллекта.

Примеры использования deepfake: