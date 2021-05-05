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В Гомеле после гибели ребенка в ДТП возбудили уголовное дело
Источник материала: Навiны
Трагедия произошла накануне вечером в Гомеле на перекрестке Советская/Крестьянская.
Как
От удара «француза» выбросило на группу пешеходов.
«От полученных телесных повреждений 6-летняя девочка скончалась в автомобиле скорой помощи, прибывшей на место происшествия. Бабушка и малолетний брат после осмотра медиками были отпущены домой», — отметили в СК.
По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство в отношении 19-летнего водителя по ч. 2 ст. 317 УК. Он взят под стражу.
Отметим, что санкциями данной статьи предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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Трагедия произошла накануне вечером в Гомеле на перекрестке Советская/Крестьянская.
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