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В Гомеле после гибели ребенка в ДТП возбудили уголовное дело

05.05.2021 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трагедия произошла накануне вечером в Гомеле на перекрестке Советская/Крестьянская.

В Гомеле после гибели ребенка в ДТП возбудили уголовное дело

Как сообщалось ранее, водитель «Ситроена» на красный свет выехал на пересечение улиц, где столкнулся с «Ниссаном».

От удара «француза» выбросило на группу пешеходов.

«От полученных телесных повреждений 6-летняя девочка скончалась в автомобиле скорой помощи, прибывшей на место происшествия. Бабушка и малолетний брат после осмотра медиками были отпущены домой», — отметили в СК.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство в отношении 19-летнего водителя по ч. 2 ст. 317 УК. Он взят под стражу.

Отметим, что санкциями данной статьи предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

 

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Теги: Гомель
 
 
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Трагедия произошла накануне вечером в Гомеле на перекрестке Советская/Крестьянская.
 
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