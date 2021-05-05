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Трамп запустил собственную платформу для общения

05.05.2021 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

45-й президент США Дональд Трамп запустил сайт для общения со своими сторонниками.

Трамп запустил собственную платформу для общения
Фото The New York Times

На donaldjtrump.com уже появились высказывания, которые бывший американский лидер делал в последнее время.

Теперь любой человек, которому импонирует политик (14 июня Трампу исполнится 75 лет). Могут поделить его мыслями в своих соцсетях.

Идея создать такую площадку пришло в голову экс-хозяину Белого дома после того, как его навсегда забанил ряд соцсетей.

 

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45-й президент США Дональд Трамп запустил сайт для общения со своими сторонниками.
 
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