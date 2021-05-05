Трамп запустил собственную платформу для общения

45-й президент США Дональд Трамп запустил сайт для общения со своими сторонниками.



Фото The New York Times

На donaldjtrump.com уже появились высказывания, которые бывший американский лидер делал в последнее время.

Теперь любой человек, которому импонирует политик (14 июня Трампу исполнится 75 лет). Могут поделить его мыслями в своих соцсетях.

Идея создать такую площадку пришло в голову экс-хозяину Белого дома после того, как его навсегда забанил ряд соцсетей.