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Трамп запустил собственную платформу для общения
Источник материала: Навiны
45-й президент США Дональд Трамп запустил сайт для общения со своими сторонниками.
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Теперь любой человек, которому импонирует политик (14 июня Трампу исполнится 75 лет). Могут поделить его мыслями в своих соцсетях.
Идея создать такую площадку пришло в голову экс-хозяину Белого дома после того, как его навсегда забанил ряд соцсетей.
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45-й президент США Дональд Трамп запустил сайт для общения со своими сторонниками.
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