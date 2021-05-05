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Официальный представитель ЕС – о том, почему пока не приняли четвертый пакет санкций

05.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Почему его не подготовили к 10 мая, как планировалось ранее, TUT.BY спросил у официального представителя ЕС, пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Петера Стано.

Официальный представитель ЕС – о том, почему пока не приняли четвертый пакет санкций

Фото: ec.europa.eu

Напомним, накануне стало известно, что принятие четвертого пакета санкций против Беларуси откладывается до июня, хотя ранее речь шла про 10 мая. Причина, как писали СМИ, в том, что пакет документов просто не успели подготовить.

Петер Стано объясняет, почему не успели — между странами-членами ЕС идут дискуссии насчет того, кто из персоналий должен быть в санкционном списке и насколько санкции должны быть масштабными. Работа еще продолжается, и, по словам Стано, нет определенного срока, к которому санкции должны быть приняты и объявлены.

— Позвольте мне, прежде всего, подчеркнуть, что ЕС твердо стоит на стороне народа Беларуси. Именно поэтому мы не миримся с продолжающимися репрессиями и нарушениями основных свобод и прав человека граждан страны. Санкции будут подготовлены и окончательно утверждены после того, как завершатся дискуссии между странами-членами ЕС, и все страны-члены согласятся с их масштабом и всеми, кто должен быть подвергнут санкциям, а также после завершения всех необходимых процедур.

Это процесс, который не имеет заранее установленной даты и всегда занимает некоторое время, поскольку все списки (равно решения о санкциях в отношении конкретных людей или организаций) должны иметь надежное юридическое обоснование, подкрепленное соответствующими доказательствами, и единогласное согласие по ним всех 27 государств-членов ЕС. Мы надеемся, что этот процесс будет завершен в ближайшее время, — сказал TUT.BY Петер Стано.

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В то же время Евросоюз, как подчеркнул его представитель, призывает власти Беларуси прекратить продолжающиеся репрессии и включиться в инклюзивный общенациональный диалог для поиска выхода из текущего кризиса, чтобы права народа были соблюдены, а его голос и выбор относительно руководства страной были услышаны.

 
 
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Почему его не подготовили к 10 мая, как планировалось ранее, TUT.BY спросил у официального представителя ЕС, пресс-секретаря Европейской службы внешних действий...
 
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