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Из-за пандемии в Индии пустуют отели. Но нашлись те, кому это по душе

05.05.2021 13:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У боязни туристов ехать в Индию появились внезапные бенефициары. На видео, опубликованном в Twitter, видно, как бассейн в отеле на популярном (по крайней мере, до пандемии) курорте Махабалешвар облюбовали обезьяны.

Смышленые животные в отсутствие людей вовсю наслаждаются прохладой бассейна: они забираются на крышу деревянных шезлонгов и прыгают оттуда в воду. Со стороны создается впечатление, что они полноправные постояльцы заведения и приехали сюда в отпуск. Сотрудники же отеля не прогоняют обезьян: ну, а зачем, если бассейн простаивает?

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