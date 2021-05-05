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Саакашвили: Вступит ли Украина в НАТО, имея территориальные конфликты? Если будет политическое решение Вашингтона – ее примут
Источник материала: Партизан
Украина может стать членом НАТО, даже несмотря на то, что часть территории страны оккупирована Россией. Такое мнение в интервью "Немецкой волне" выразил экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.
"Я думаю, это вопрос теоретический. Вопрос того, какой будет политика американской администрации, какое будет настроение, какое будет влияние Вашингтона на европейцев. Это не технический процесс, а политический. Будет политическое решение – в НАТО всех примут. Не будет политического решения – технически мы ничего не сможем решить. Технически нам будут постоянно придумывать новые барьеры. Я через это уже проходил", – отметил Саакашвили, отвечая на вопрос, сможет ли Украина присоединиться к НАТО, противостоя российской агрессии.
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Саакашвили: Вступит ли Украина в НАТО, имея территориальные конфликты? Если будет политическое решение Вашингтона – ее примут
Украина может стать членом НАТО, даже несмотря на то, что часть территории страны оккупирована Россией. Такое мнение в интервью "Немецкой волне" выразил...
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