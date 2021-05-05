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«Ежедневно посещала казино». 52-летняя бухгалтер присвоила около 100 тысяч долларов фирмы

05.05.2021 13:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере трехлетней давности. По материалам дела, 52-летняя женщина с 2018 по 2019 год работала бухгалтером в частной фирме и похищала деньги предприятия. Чтобы скрыть недостачу в кассе, она подделывала бухгалтерские документы при выдаче денег работникам на командировки за границу, а также — полученные после них отчеты.

Чтобы провернуть такое, пришлось подделывать подписи работников и руководства. В общей сложности за два года женщина присвоила более 70 тысяч долларов и около 7 тысяч евро. Но и это еще не все. В 2019 году женщина каким-то образом присвоила деньги и имущество 19 работников предприятия, четырех банковских учреждений, а также оператора связи на общую сумму более 57 тысяч белорусских рублей.

«Как установлено следствием, женщина увлекалась азартными играми, практически ежедневно посещала казино. На эти цели она и тратила похищенные суммы», — сообщают следователи.

Теперь женщина обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: присвоение материально ответственным лицом имущества в особо крупном размере, повторное мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог. Сейчас бывший бухгалтер находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

 
 
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Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере трехлетней давности. По...
 
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