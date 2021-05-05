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Биржа: евро на торгах 5 мая потерял больше копейки
Источник материала: Навiны
Торги на БВФБ 5 мая завершились падением евро и доллара.
Так, евро снизился на 0,0109 пункта и завершил сессию на отметке 3,0749 белорусского рубля.
Доллар утратил 0,0057 пункта — 2,5623 белорусского рубля.
Российский рубль вырос на 0,0112 пункта — 3,4247 белорусского рубля за 100 российских.
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Торги на БВФБ 5 мая завершились падением евро и доллара.
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