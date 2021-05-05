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Биржа: евро на торгах 5 мая потерял больше копейки

05.05.2021 13:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Торги на БВФБ 5 мая завершились падением евро и доллара.

Биржа: евро на торгах 5 мая потерял больше копейки

Так, евро снизился на 0,0109 пункта и завершил сессию на отметке 3,0749 белорусского рубля.

Доллар утратил 0,0057 пункта — 2,5623 белорусского рубля.

Российский рубль вырос на 0,0112 пункта — 3,4247 белорусского рубля за 100 российских.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Торги на БВФБ 5 мая завершились падением евро и доллара.
 
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