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Минчанку за убийство мужа на глазах у детей приговорили к 10 годам колонии
Источник материала: Навiны
К десяти годам колонии приговорена жительница Октябрьского района столицы.
Как выяснилось в ходе расследования, «обвиняемая и ее супруг 31 декабря 2020 года в разных компаниях «отмечали» наступающий Новый год, при этом употребляли спиртные напитки».
Между ними возникла ссора из-за пиццы, которая из словесной перепалки переросла в «потасовку и оскорбления на глазах у троих несовершеннолетних детей», сообщили в прокуратуре.
Итогом семейных разборок стал удар ножом женщины в грудь мужа. Полученное ранение оказалось смертельным.
Минчанка уверяла следователей, что схватилась за нож «из-за опасений за себя и жизнь троих детей».
Но, как поясняет прокуратура, свидетели показали, что «воспитанием детей в большей мере занимался именно их отец, который какой-либо опасности для семьи не представлял».
В настоящее время дети находятся под опекой родственников погибшего мужчины.
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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К десяти годам колонии приговорена жительница Октябрьского района столицы.
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