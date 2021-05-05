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«Письма к дочери»

Вообще, вчера как-то особенно много было сделано вербальных интервенций в экономическое процветание и финансовую стабильность. Про уникальную модель и про непреодолимый рост ВВП.

И я бы, может, переживал за судьбу Воронежа, если бы не весь предыдущий опыт антисанкционных кампаний от белорусских властей. Потому что пока самым убедительным успехом этих компаний стала сокрушительная победа над тюбиками из-под Nivea. И, как мне кажется, нет никаких причин думать, что сейчас будет как-нибудь иначе.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тут главное не пропустить момент, когда Нацбанк начнет рассказывать, что девальвации не будет Чем меньше у ресурсов и возможностей, тем громче вербальные интервенции.

Но при этом Белнефтехим, не опустившись до того, чтобы обсуждать какие-то там цифры, повторил тезис премьера Головченко о том, что все штатно и по плану. И я не буду даже задавать тебе риторический вопрос: «Кому ты больше веришь?». Потому что как же можно не верить премьеру Головченко и Белнефтехиму?Тем более что на самом деле я думаю, между этими заявлениями нет категорического противоречия. Во-первых, потому что у каждого свое представление о том, что такое штатно. А во-вторых, наверняка же Белнефтехим сделал запасы нефти, над которыми Нафтан теперь и будет работать, пока они не кончатся. Но ты помнишь, иметь нефть – это меньше чем половина дела. Потом же нужно суметь продать сделанный из нее бензин. И можно будет его конечно продавать обратно в Россию, только цена же будет в полтора раза меньше, чем хотелось бы.И это, конечно, правильно. Потому что если у тебя внутренний долг бьет рекорды второй месяц подряд, а нефти не дают, то о чем еще говорить, кроме как о стабильности? Тут главное не пропустить момент, когда Нацбанк начнет рассказывать, что девальвации не будет. Хотя Нацбанк как раз умный. Он не скажет.Еще, кроме экономической стабильности, вчера власти снова осуществляли вербальные интервенции в укрепление своего международного авторитета и геополитического положения. То есть, грозили новыми бомбежками Воронежу. Потому что, как ни крути, а европейские компании, которым власти опять намекали на локальный Армагеддон, это все-таки не чужой нам Воронеж. В конце концов там, как минимум, работают наши белорусские люди.Ты, может, уже подзабыла, но чем только белорусские власти за последнее время не грозились. И профсоюзы вводили к 1 января в каждой кофейне, и тунеядцев пугали принудительным трудоустройством. Но вот пока даже чиновников, которые «сидят, глаза в стол» не получается «выковырять из-под плинтуса». С белорусскими властями оно же как? Чем меньше у них ресурсов и возможностей, тем громче вербальные интервенции.