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Тут главное не пропустить момент, когда Нацбанк начнет рассказывать, что девальвации не будет

05.05.2021 13:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тут главное не пропустить момент, когда Нацбанк начнет рассказывать, что девальвации не будет
Иллюстративное фото
Мучительная неопределенность сохраняется по поводу поставок на Нафтан российской нефти. Вот просто нефть Шредингера какая-то, честное слово. Вчера Транснефть сообщила, что собирается транспортировать в Беларусь 608.000 тонн нефти. Это в два разе меньше, чем в апреле и, в общем, соответствует ситуации, когда на Нафтан нефть не поставляют почти совсем, а Мозырский завод будет немножко ремонтироваться, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

Но при этом Белнефтехим, не опустившись до того, чтобы обсуждать какие-то там цифры, повторил тезис премьера Головченко о том, что все штатно и по плану. И я не буду даже задавать тебе риторический вопрос: «Кому ты больше веришь?». Потому что как же можно не верить премьеру Головченко и Белнефтехиму?

Тем более что на самом деле я думаю, между этими заявлениями нет категорического противоречия. Во-первых, потому что у каждого свое представление о том, что такое штатно. А во-вторых, наверняка же Белнефтехим сделал запасы нефти, над которыми Нафтан теперь и будет работать, пока они не кончатся. Но ты помнишь, иметь нефть – это меньше чем половина дела. Потом же нужно суметь продать сделанный из нее бензин. И можно будет его конечно продавать обратно в Россию, только цена же будет в полтора раза меньше, чем хотелось бы.

Вообще, вчера как-то особенно много было сделано вербальных интервенций в экономическое процветание и финансовую стабильность. Про уникальную модель и про непреодолимый рост ВВП.


И это, конечно, правильно. Потому что если у тебя внутренний долг бьет рекорды второй месяц подряд, а нефти не дают, то о чем еще говорить, кроме как о стабильности? Тут главное не пропустить момент, когда Нацбанк начнет рассказывать, что девальвации не будет. Хотя Нацбанк как раз умный. Он не скажет.

Еще, кроме экономической стабильности, вчера власти снова осуществляли вербальные интервенции в укрепление своего международного авторитета и геополитического положения. То есть, грозили новыми бомбежками Воронежу. Потому что, как ни крути, а европейские компании, которым власти опять намекали на локальный Армагеддон, это все-таки не чужой нам Воронеж. В конце концов там, как минимум, работают наши белорусские люди.

И я бы, может, переживал за судьбу Воронежа, если бы не весь предыдущий опыт антисанкционных кампаний от белорусских властей. Потому что пока самым убедительным успехом этих компаний стала сокрушительная победа над тюбиками из-под Nivea. И, как мне кажется, нет никаких причин думать, что сейчас будет как-нибудь иначе.


Ты, может, уже подзабыла, но чем только белорусские власти за последнее время не грозились. И профсоюзы вводили к 1 января в каждой кофейне, и тунеядцев пугали принудительным трудоустройством. Но вот пока даже чиновников, которые «сидят, глаза в стол» не получается «выковырять из-под плинтуса». С белорусскими властями оно же как? Чем меньше у них ресурсов и возможностей, тем громче вербальные интервенции.
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