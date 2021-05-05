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Захватывает дух. Белые пятна – не снег, а бабочки

05.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Снимок вирусно распространяется в Рунете. Причем, отмечается, что этот совершенно сюрреалистический кадр – реальный, не коллаж.

Захватывает дух. Белые пятна – не снег, а бабочки

Фото Jonas Bendiksen

Так жители Горного Алтая собирают цветной металл с упавших ступеней ракет. А белые пятна – это не снег, а бабочки.

 
 
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Снимок вирусно распространяется в Рунете. Причем, отмечается, что этот совершенно сюрреалистический кадр – реальный, не коллаж.
 
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