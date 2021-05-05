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Захватывает дух. Белые пятна – не снег, а бабочки
05.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Снимок вирусно распространяется в Рунете. Причем, отмечается, что этот совершенно сюрреалистический кадр – реальный, не коллаж.
Фото Jonas Bendiksen
Так жители Горного Алтая собирают цветной металл с упавших ступеней ракет. А белые пятна – это не снег, а бабочки.
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Снимок вирусно распространяется в Рунете. Причем, отмечается, что этот совершенно сюрреалистический кадр – реальный, не коллаж.
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