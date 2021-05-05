Уволенная учительница: «Аморального не совершала». Юрист: «Виновна лишь в том, что имеет активную гражданскую позицию»

Источник материала: Салiдарнасць

Правовед поясняет, зачем незаконно уволенным обращаться в суды, когда в стране «не до законов».





Пелагог из Белоозёрска Татьяна Брич намерена обжаловать через суд свое увольнение, которое считает незаконным. Напомним, учительницу средней школы № 3 уволили за «совершение аморального поступка» , несовместимого с продолжением работы учителем.

— Я не собиралась уходить с работы, тем более с такой формулировкой, — еще раз подчеркнула «Салідарнасці» Татьяна. — Никаких оснований для того, чтобы я уходила за два месяца до конца учебного года, не было ни у меня, ни у нанимателя.

Сейчас, по словам Татьяны Брич, ее нагрузку, а это 18 часов, надомник и классное руководство, распределяют между другими педагогами.

— Конечно, коллегам тяжело влиться в процесс, замены не любит никто. Тем более, я оставила 10 классы. В том числе свой любимый, детей, которых я вырастила, объездила с ними все вокруг, ходили в походы. Я ушла в этот класс с должности завуча, не смогла работать с бумажками, попросилась к детям, взяла классное руководство. И впервые, наверное, за всю свою карьеру с таким удовольствием занималась именно классным руководством, — признается учительница.

В исковом заявлении собеседница приводит определения понятий «аморальный», «мораль» и «нравственность».





— Аморальным проступком считается нарушение моральных устоев и общепринятых в обществе норм поведения. Чего никак нельзя сказать о фактах наложения в отношении меня административных взысканий по ст. 23.34 КоАП, которые являются основанием моего увольнения с работы. Эти основания никоим образом не подпадают под понятие нарушения норм морали и нравственности. Соответственно, никакого аморального проступка я не совершала, — отмечает истица.

— Интересно будет посмотреть, как сторона ответчиков отреагируют на эти определения и поведет себя в суде, — комментирует «Салiдарнасцi» руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек. — Надо отметить, что вообще с подобной формулировкой — «за аморальный поступок» — мы столкнулись впервые. Раньше находили другие предлоги для увольнения: прогулы, проверки и т.д.

Что можно признать аморальным поступком для учителя? Например, если он находится в присутствии учеников в нетрезвом состоянии, или когда учителя заводят на рабочем месте какие-то романтические отношения. Но все это не имеет никакого отношения к Татьяне Николаевне. Всем понятно, что она виновна лишь в том, что имеет активную гражданскую позицию. То есть, это уже аморально?

Правозащитник считает, что необходимо отстаивать свои права в судах, несмотря на правовой дефолт.

— Люди спрашивают, есть ли смысл обращаться в суды, когда «не до законов». Но у нас нет другого пути защитить свою честь и восстановить справедливость, кроме законного.

Мы не рассчитываем на положительный результат в этом процессе, но абсолютно невиновный человек должен принять все меры, чтобы восстановить свое честное имя.

В будущем это можно будет использовать для реабилитации, для восстановления своих прав и получения компенсации. Приведу в пример Михаила Ивановича Пастухова , члена Конституционного суда, которого в 1996 году Указом президента лишили этого звания. Тогда он дошел до Комитета по правам человека ООН и комитет потребовал восстановить его права и выплатить компенсацию. Понятно, что это произойдет не с этим правительством, но будет обязательно.

При этом он получит компенсацию от государства, а государство, в свою очередь, должно будет предъявить регрессный иск виновникам, — отметил правовед.

Олег Волчек уверен, что при наличии процессуальных, судебных документов восстановить права будет легче, и советует всем людям, незаконно уволенным из-за активной гражданской позиции, добиваться справедливости законными способами.

— Я считаю, что любое трудовое нарушение нужно обязательно обжаловать. При этом помните, что успеть нужно в месячный срок. Советую обращаться в суд и истребовать копии всех материалов, касающихся вашего дела, с места работы. Это могут быть приказы, обоснования, еще что-то. Не исключено, что при новой власти эти документы могут исчезнуть. А при их наличии восстановить свое доброе имя будет легче, — уверен юрист.