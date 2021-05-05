ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Могилеве Peugeot сбил ехавшую по переходу 13-летнюю велосипедистку

05.05.2021 14:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетняя велосипедистка попала под колеса автомобиля в Могилеве, сообщили в ГАИ.


Происшествие случилось 4 мая, в 21.20. По информации инспекторов, водитель Peugeot ехал по улице Бялыницкого-Бирули и в районе дома № 10 сбил 13-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
 
Новости дня
Новости разные
 
EPAM купил израильскую компанию в сфере кибербезопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by