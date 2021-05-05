В Могилеве Peugeot сбил ехавшую по переходу 13-летнюю велосипедистку

Источник материала: Tut.by

Несовершеннолетняя велосипедистка попала под колеса автомобиля в Могилеве, сообщили в ГАИ.





Происшествие случилось 4 мая, в 21.20. По информации инспекторов, водитель Peugeot ехал по улице Бялыницкого-Бирули и в районе дома № 10 сбил 13-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

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