Может ли у меня развиться язва желудка? Узнайте, насколько вы рискуете

Источник материала: Tut.by

Язва желудка — одна из наиболее частых проблем желудочно-кишечного тракта. И если раньше считалось, что к ней приводит исключительно образ жизни человека, то сейчас медицине точно известно: болезнь чаще всего появляется из-за бактерии Helicobacter pylori (но не только из-за нее). HEALTH.TUT.BY предлагает проверить, насколько вы рискуете обнаружить язву желудка.

Обращаем ваше внимание, что результат теста не является поставленным диагнозом. Он лишь помогает оценить, насколько высока вероятность того, что у вас может развиться заболевание. Диагноз может выставляться исключительно врачом после проведения ряда исследований.