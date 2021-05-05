Минобороны США начало расследование встреч американских военных с НЛО

Источник материала: Tut.by

Генеральный инспектор Министерства обороны США начинает расследование явлений, которые называют «неопознанными летающими объектами», или НЛО. Об этом сообщает military.com.





Сообщается, что проверки в ходе расследования коснутся различных служб — офиса министра обороны, боевых командований, частей поддержки, оборонных агентств и других организаций. Конечной целью станет «оценка степени, в которой Минобороны приняло меры в отношении НЛО».

Напомним, в августе 2020 года Пентагон уже создал оперативную группу под руководством ВМФ для отслеживания любых столкновений военнослужащих с НЛО, которые могут представлять угрозу национальной безопасности США.

Этот шаг был сделан через несколько месяцев после того, как Пентагон официально признал три инцидента, о которых сообщили пилоты самолетов F / A-18 Hornet американского флота, и которые могли быть связаны с НЛО. Один из случаев произошел в 2004 году, два — в 2015.