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Минобороны США начало расследование встреч американских военных с НЛО

05.05.2021 14:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральный инспектор Министерства обороны США начинает расследование явлений, которые называют «неопознанными летающими объектами», или НЛО. Об этом сообщает military.com.


Сообщается, что проверки в ходе расследования коснутся различных служб — офиса министра обороны, боевых командований, частей поддержки, оборонных агентств и других организаций. Конечной целью станет «оценка степени, в которой Минобороны приняло меры в отношении НЛО».

Напомним, в августе 2020 года Пентагон уже создал оперативную группу под руководством ВМФ для отслеживания любых столкновений военнослужащих с НЛО, которые могут представлять угрозу национальной безопасности США.

Этот шаг был сделан через несколько месяцев после того, как Пентагон официально признал три инцидента, о которых сообщили пилоты самолетов F / A-18 Hornet американского флота, и которые могли быть связаны с НЛО. Один из случаев произошел в 2004 году, два — в 2015.

 
 
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