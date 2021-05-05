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Белорусским силовикам запрещают выезд из страны

05.05.2021 14:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Работникам силовых органов Беларуси стали запрещать выезд за границу.

По информации инициативы BYPOL, оперативным сотрудникам МВД ограничили право на выезд, так как они теперь проходят в качестве ответчиков по гражданским делам.

Кроме того, выезд ограничили и для сотрудников КГБ, оставив возможность уехать лишь в Россию, Турцию, Египет, Вьетнам, Кубу, Китай и ОАЭ. Но при этом, по данным источника, надо брать разрешение у председателя КГБ.

При этом всех, кто сейчас увольняется из вышеперечисленных органов, бессрочно вносят в базу сотрудников, которым ограничен выезд.

 
 
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Работникам силовых органов Беларуси стали запрещать выезд за границу.
 
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