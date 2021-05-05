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Форум регионов Беларуси и России обсудит научно-техническое сотрудничество
05.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия в ожидании Форума регионов, он станет восьмым по счету. Подготовку к мероприятию обсудили в Минске в Совете Республики, передает телеканал «МИР 24».
Главной темой съезда станет научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации. Будут работать шесть секций. Сейчас выбирают делегатов. Планируется, что форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля в Московской области.
«У нас есть интересный опыт в Витебской и Смоленской области. Мы надеемся, что скоро появится цифровая платформа наших общественных объединений, где молодежь двух государств сможет узнавать о наших общих проектах. Сейчас активно это прорабатываем», – рассказала секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.
Предыдущий форум регионов Беларуси и России проходил в онлайн-формате из-за пандемии. Тогда подписали около 70 соглашений и контрактов на общую сумму более 700 млн долларов.
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Съезд пройдет с 29 июня по 1 июля в Московской области.
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