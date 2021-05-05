Киевляне выиграли ту встреч со счетом 1:0, но после матча возник коррупционный скандал.





Мы пошли поесть с этими господами, и они на двух "Мерседесах" двинулись вперед через лес. Они отвезли меня в своего рода деревню. "Это штаб киевского Динамо", — смеясь, сказали они...





Там даже флага не было. И вдруг некоторые девушки начинают бегать вокруг меня в очень провокационной манере. А потом, в комнате, они хотели со мной поговорить и дали мне бумагу, на которой было написано: "Антонио, победа "Динамо". 30 000 евро для вас". — Я хотел ударить этого парня, но я взял бумагу и сказал, что мы уезжаем, — приводит слова бывшего арбитра BeSoccer со ссылкой на программу Los otros de Movistar.





пишет sport-express.ru. Напомним, что за это киевскую команду на два сезона отстранили от еврокубков, но вскоре дисквалификация была отменена, —sport-express.ru.



