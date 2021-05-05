Соболенко взлетает в рейтингах

Если Соболенко выйдет в финал, она обойдет представительницу Украины Элину Свитолину и станет номером пять мирового рейтинга. В случае победы на турнире Арина превзойдет по набранным баллам американскую теннисистку Софию Кенин и поднимется на четвертую строчку.





За выход в полуфинал турнира в Мадриде белоруска поспорит сегодня с представительницей Бельгии Элис Мертенс.



