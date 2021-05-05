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Соболенко взлетает в рейтингах

05.05.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко впервые станет шестой ракеткой мира. По результатам турнира в Мадриде Арина уже обеспечила себе шестую строчку мировой табели, обыграв в матче третьего круга американку Джессику Пегулу и выйдя в четвертьфинал.

Соболенко взлетает в рейтингах
Фото РИА Новости
Если Соболенко выйдет в финал, она обойдет представительницу Украины Элину Свитолину и станет номером пять мирового рейтинга. В случае победы на турнире Арина превзойдет по набранным баллам американскую теннисистку Софию Кенин и поднимется на четвертую строчку.

За выход в полуфинал турнира в Мадриде белоруска поспорит сегодня с представительницей Бельгии Элис Мертенс.
 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко впервые станет шестой ракеткой мира. По результатам турнира в Мадриде Арина уже обеспечила себе шестую строчку мировой...
 
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