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Соболенко взлетает в рейтингах
Источник материала: Партизан
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко впервые станет шестой ракеткой мира. По результатам турнира в Мадриде Арина уже обеспечила себе шестую строчку мировой табели, обыграв в матче третьего круга американку Джессику Пегулу и выйдя в четвертьфинал.
Фото РИА Новости
Если Соболенко выйдет в финал, она обойдет представительницу Украины Элину Свитолину и станет номером пять мирового рейтинга. В случае победы на турнире Арина превзойдет по набранным баллам американскую теннисистку Софию Кенин и поднимется на четвертую строчку.
За выход в полуфинал турнира в Мадриде белоруска поспорит сегодня с представительницей Бельгии Элис Мертенс.
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко впервые станет шестой ракеткой мира. По результатам турнира в Мадриде Арина уже обеспечила себе шестую строчку мировой...
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