Новую уловку придумали телефонные мошенники













Один из пострадавших - 31-летний житель Могилева . Ему позвонили неизвестные по Viber и представились сотрудниками банка.





- Мужчине предложили поучаствовать в спецоперации по установлению мошенника среди работников местного отделения банка, - рассказали в Следственном комитете Беларуси. - Звонившие попросили мужчину взять кредит в банке и перечислить его на указанный счет.





Смысл операции звонившие объяснили так: чтобы якобы спровоцировать мошенника на преступление и вычислить его. Мужчина поверил и согласился помочь. Могилевчанин сделал, как его и просили: оформил онлайн на свое имя в банке четыре кредита на общую сумму свыше 16,5 тысяч рублей . Затем перечислил деньги на счет, который дали мошенники.





Так же поступили и с 81-летним жителем Могилевского района - он лишился своих накоплении на сумму свыше 10,5 тысяч рублей . Ну а «работники банка», как и стоило ожидать, после получения денег перестали выходить на связь.



