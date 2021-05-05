"Террориста" Федуту в Москве нашли по камерам видеонаблюдения

пишет ТАСС, оперативникам ФСБ России благодаря камерам видеонаблюдения одного из дворов в Москве. Отметим, доктор гуманитарных наук в специализации «литературоведение», политолог, журналист, известный филолог, Александр Федута обвиняется в Беларуси в подготовке государственного переворота. В настоящее время содержится под стражей в СИЗО КГБ. КакТАСС, оперативникам ФСБ России благодаря камерам видеонаблюдения одного из дворов в Москве. Отметим, доктор гуманитарных наук в специализации «литературоведение», политолог, журналист,обвиняется в Беларуси в подготовке государственного переворота. В настоящее время содержится под стражей в СИЗО КГБ.









Задержание в Москве Александра Федуты. Скриншот эфира ОНТ





Такие камеры видеонаблюдения установлены по периметру одного из дворов Тверского района Центрального административного округа Москвы. Силовики установили адрес квартиры, после того, как однажды он вышел из такси и направился в квартиру, которую снимал недалеко возле станции метро "Белорусская".





Сообщается, что все видеозаписи о передвижениях обвиняемого Федуты уничтожены.





Справка А.И. Федута родился 3 ноября 1964 в Гродно. Кандидат филологических наук, доктор гуманитарных наук (Польша) в специализации «литературоведение». Один из авторов «Большой российской энциклопедии».

Окончил филологический факультет Гродненского государственного университета (1986), работал учителем русского языка и литературы (1986—1991). В 1990 году был избран секретарём ЦК ЛКСМ Белоруссии, в декабре 1991 года — первым секретарём ЦК Союза молодёжи Белоруссии, оставался в этой должности до 1994 года. В 1994 году стал членом предвыборного штаба Александра Лукашенко. После победы последнего стал начальником управления общественно-политической информации Администрации президента Белоруссии. В начале 1995 года был уволен и работал журналистом ряда российских и белорусских негосударственных газет («Белорусская деловая газета», «Московские новости», «Имя», «Народная воля»). После выборов президента Беларуси в 2010 году Александр Федута, работавший в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Некляева, был арестован 20 декабря в Минске сотрудниками КГБ и заключён в следственный изолятор КГБ.

11 января 2011 года Международная амнистия признала Федуту узником совести. 8 апреля 2011 года освобожден под подписку о невыезде.

20 мая 2011 года Александр Федута был приговорён к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.











