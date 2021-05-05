Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Одобрив "Спутник V", ВОЗ изменит расстановку сил в войне вакцин ― юрист

Всемирная организация здравоохранения уже в начале летароссийский препарат "Спутник V" для экстренного применения ― это дополнительный знак качества, который, "как и любые имиджевые вещи, незримым образом влияет на продажи и количество контрактов, заключенных на поставку вакцины", считает собеседница радио Sputnik.

"То, что мы с вами наблюдаем последние полгода, это вакцинная война, и человеческие жизни в этой теме отошли на второй план, и все занимаются дискуссией о том, у кого вакцина лучше", ― считает Сазонова.

С точки зрения временного промежутка мы пока еще очень мало знаем о реальной эффективности вакцин, потому что с начала их применения не прошло и года, поэтому все происходящее на рынке вакцин сопровождается невероятным количеством фейков и вбросов, отмечает эксперт.

"Задача ВОЗ в этом плане ― быть над схваткой, призвать государства к порядку и добросовестной конкуренции. И главное Гебрейсус (глава ВОЗ ― Sputnik) уже давно заявлял, что все, связанное с вакцинной тематикой, демонстрирует моральный провал человечества: все богатые страны так или иначе начали вакцинацию, а страны бедные еще даже не получили свои порции вакцин", ― отмечает Сазонова.

Как ускорить закупки вакцины

Когда ВОЗ одобряет ту или иную вакцину, тем самым организация как бы рекомендует интенсифицировать ее закупки, кроме того, ВОЗ проводит свои отдельные от государств клинические испытания, в ходе которых называет процент эффективности препарата и таким образом пытается подстегнуть государства активизировать вакцинацию.

"ВОЗ не свободная структура, на нее давят, и ей очень сложно оставаться независимой, кроме того, решения этой организации являются рекомендательными, то есть посоветовать Бразилии закупить вакцину ― это не значит, что над Бразилией кто-то буде стоять с топором и говорить "покупай". Так это не работает. Приходится ВОЗ как-то филигранно пытаться выруливать на дискуссии, связанные с вакцинной войной, но по-прежнему это война, и большинство государств ведет себя очень некрасиво", ― говорит Сазонова

Когда ВОЗ одобрит "Спутник V"

ВОЗ в конце июня или в июле может провести оценку препарата "Спутник V", по итогам которой российскую вакцину могут включить в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, такой прогноз накануне озвучила помощник директора организации Марианджела Симао.

Пока у ВОЗ нет полного досье от создателей вакцины, еще не все данные переданы. Однако, согласно действующим правилам, производитель вакцины может представлять данные, пока продолжается процесс регистрации вакцины в Евросоюзе.

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