Стала известна причина смерти принца Филиппа

Источник материала: Sputnik Беларусь

Официальной причиной смерти герцога Эдинбургского названа "старость" – именно так записано в свидетельстве о смерти, подписанном сэром Хью Томасом, главой королевского медицинского дома.

Определение "старость" допускается, если пациенту больше 80 лет и если врач лично заботился о нем в течение длительного периода, наблюдая постепенный упадок жизненных сил. Такая формулировка означает, что не было никаких других заболеваний или травм, которые способствовали бы смерти.

Принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет, Букингемский дворец тогда заявлял, что герцог Эдинбургский ушел из жизни "мирно".

Смерть герцога была зарегистрирована в Королевском округе Виндзор и Мейденхед его личным секретарем бригадным генералом Арчи Миллер-Бейкуэллом 13 апреля, через четыре дня после его ухода из жизни.

Напомним, что ранее стали известны подробности завещания принца Филиппа: в последней воле герцога описана судьба не только его состояния, но и совсем неожиданных вещей, таких как пони, карета или даже титул.

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