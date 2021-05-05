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Когда родит Меган Маркл - СМИ дали прогнозы по срокам

05.05.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Вторые роды мятежной герцогини ожидаются уже в мае, такой вывод сделали журналисты после того, как Меган Маркл не появилась на благотворительном вечере.

Супруг экс-актрисы был замечен в минувшие выходные на концерте Vax Live в Лос-Анджелесе один, хотя ранее принц Гарри и Меган Маркл заявлялась вместе - причем как особо приглашенные гости. Принцу пришлось провести вечер в компании таких звезд, как Дженнифер Лопес, Селена Гомес и Бен Аффлек.

© AP / Frank Augstein
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Теперь же СМИ предположили, что пара просто уже боится рисковать, так как роды, скорее всего, ожидаются достаточно скоро. Последний раз официально Маркл появилась на публике во время скандального интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Позже ее заметили на прогулке с сыном.

О грядущем пополнении в семье мятежники сообщили романтично – в День святого Валентина. Уже тогда на опубликованной фотографии было хорошо заметно, что Маркл находится в положении. Однако точные сроки не назывались.

Не исключено, что пара все-таки даст какую-то информацию касательно предстоящего события, ведь ранее принца Гарри и Меган Маркл уже заподозрили в сговоре со СМИ – мятежников обвиняют в том, что они передают журналистам удобную для себя информацию. Кроме того, родственница королевы Елизаветы запланировала особенные роды, необычные для членов королевской семьи – планируется, что они пройдут в особняке герцогов в Калифонии.

Любопытно, что первого ребенка - Арчи Харрисона – герцогиня также родила в мае. Позже супруги сообщали, что не планируют иметь больше двух наследников.

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