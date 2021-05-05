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Когда родит Меган Маркл - СМИ дали прогнозы по срокам
05.05.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вторые роды мятежной герцогини ожидаются уже в мае, такой вывод сделали журналисты после того, как Меган Маркл не появилась на благотворительном вечере.
Супруг экс-актрисы был замечен в минувшие выходные на концерте Vax Live в Лос-Анджелесе один, хотя ранее принц Гарри и Меган Маркл заявлялась вместе - причем как особо приглашенные гости. Принцу
© AP / Frank Augstein
Теперь же СМИ предположили, что пара просто уже боится рисковать, так как роды, скорее всего, ожидаются достаточно скоро. Последний раз официально Маркл появилась на публике во время
О грядущем пополнении в семье мятежники
Не исключено, что пара все-таки даст какую-то информацию касательно предстоящего события, ведь ранее принца Гарри и Меган Маркл уже заподозрили в сговоре со СМИ – мятежников обвиняют в том, что они
Любопытно, что первого ребенка - Арчи Харрисона – герцогиня также родила в мае. Позже супруги сообщали, что не планируют иметь больше двух наследников.
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Подозрения вызвал тот факт, что экс-актриса, которая любит светские мероприятия, не пришла на концерт, как обещала.
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