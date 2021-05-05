Источник материала: Onliner Сегодня Минский автомобильный завод отправил первую партию электробусов — десять единиц — в Минск и областные центры. Поделили так: четыре электробуса — столице, они поступают в распоряжение Транспортного парка №1. Шесть других уезжают в областные центры, их также будут использовать там на городских маршрутах.

Электробус МАЗ в цифрах

Габариты:

длина — 12,43 м;

ширина — 2,55 м;

высота — 3,3 м.

Пассажировместимость (зависит от компоновки салона):

мест для сидения — 30;

общее число пассажиров — 72.

Двигатель: ZF CeTrax, мощность — 300 кВт.

Емкость батарей: 412 А·ч.

Запас хода: до 300 км.

Разъем зарядного устройства: CCS2 Combo.

Время полной зарядки при максимальном токе: до 4 часов.





Так это же 303-й? И да и нет

Внешне электробус — это тот же МАЗ-303, городской автобус третьего поколения. За основу взяли самый свежий, самый перспективный вариант кузова, разработанный предприятием.

— Мы хотели добиться максимальной унификации этой модели, чтобы не пришлось заниматься большим количеством переделок. Плюс это вопрос простоты обслуживания и ремонтопригодности. Унификация — тот тренд, которому стараются следовать крупные предприятия, — рассказывал Onliner Артем Алексиевич, инженер-конструктор отдела электрооборудования Центра перспективных разработок Минского автозавода.

Таким образом, четыре электробуса присоединяются к четырем уже курсирующим по городу 303-м — не перепутайте.















Минску — желтые

Электробусы окрашены в фирменные цвета перевозчиков: желтый — для Минска, зеленый — для областных центров.

К особенностям комплектации, в частности, относятся теплые кнопки, бесконтактная система противозащемления и выдвижная аппарель для людей с ограниченными возможностями. Из интересного — USB-порты на каждом ряду сидений для зарядки смартфонов и планшетов.

— Для сферы перевозок это важное событие: первые электробусы МАЗ поступают в белорусские автопарки для постоянной эксплуатации. МАЗ 303Е10 заметно отличается от других: стильный силуэт, большой запас хода, высокая маневренность и комфортный салон. При этом новинка относится к автобусам третьего поколения, которые также представлены турбодизельным МАЗ 303266. Эти модели будут формировать облик автобусных перевозок в городах в обозримом будущем, — отмечают в ОАО «МАЗ».





Разработка белорусская, двигатель — немецкий

На предприятии отмечают, что в Беларуси сформирован кластер по разработке и сборке электрического транспорта. Разработку электробуса вели конструкторы Минского автозавода в сотрудничестве Объединенным институтом машиностроения. Такую кооперация считают крайне успешной и обещают продолжить сотрудничество в будущем.

Источником энергии на МАЗ 303Е10 служат аккумуляторные батареи, которые отличает длительный срок службы и повышенная емкость — 412 А·ч. Запас хода также впечатляет — до 300 км, что позволяет совершать десятки рейсов на одной зарядке и обеспечивает бесперебойную работу на маршруте в течение смены.

В качестве двигателя используется немецкий ZF CeTrax мощностью 300 кВт. У электрического «зубра» превосходящие многие аналоги динамика разгона, запас хода и средний расход электроэнергии. Батареи-накопители можно заряжать от автономного трансформатора в 380 вольт или на специальных станциях с разъемом CCS2 Combo. Полная зарядка при максимальном токе занимает меньше 4 часов.









Видите зубра?

В дизайне электробуса предусмотрели колоритную «горбинку» на крыше, повторяющую силуэт зубра. Бросается в глаза и панорамное остекление — его почти на треть больше в сравнении с обычными автобусами. Каркас сделан из труб стойкой к коррозии стали со спецпрофилем для большей несущей способности. Панели из алюминия и пластика не боятся нагрузок и обеспечивают высокую ремонтопригодность. Над ними размещена силовая установка, что позволило свести к минимуму шумы и вибрации.







