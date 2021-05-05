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Жилищных облигаций больше не будет. Застройщики объясняют, переживать ли горожанам, уже вложившим деньги

05.05.2021 14:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Жилищные облигации неожиданно отменили. А ведь как начиналось: чуть ли не из каждого утюга нам рассказывали, что ЖО — величайшее благо и настоящая защита для граждан, желающих построить квартиры. Однако со временем выяснилось, что ценные бумаги — настоящая находка для нечистых на руку застройщиков: денежные потоки никто не контролирует, а потому и направить их можно на что угодно (кроме непосредственно стройки). Понятно, что большая часть девелоперов работает честно, но все же, видимо, пример «Тамбаза», задолгостроившего «Аркадию» на Богдановича и оставившего сотни семей без «квадратов» в обещанные сроки, а затем и финт «Жилстройкомплекта» заставили верха открыть глаза и попытаться сделать все, чтобы избежать еще одного «мыльного пузыря».

Вчера Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому прекращается государственная регистрация выпуска жилищных облигаций. Решение вступает в силу через полгода после опубликования. Получается, белорусскому рынку коммерческой недвижимости остается только «долевка». Onliner спросил столичных застройщиков, работающих в последние годы посредством выпуска жилищных облигаций, изменится ли что-нибудь для них и есть ли о чем беспокоиться горожанам, уже вложившим деньги в метры.

— Группа компаний «ТАПАС» продолжает свою деятельность в соответствии с действующим законодательством. На реализацию наших объектов, по которым уже произведена эмиссия жилищных облигаций, действие указа №176 не распространяется, а сам механизм продажи остается прежним. В дальнейшем компания не видит проблем в реализации объектов жилой недвижимости и привлечении финансирования от физических лиц в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами и требованиями законодательства Республики Беларусь, — пояснил застройщик.

— Жилищные облигации с 2009 года прошли сложный путь адаптации в отношениях с гражданами, но на сегодняшний день это стало для людей понятным способом вложения денежных средств в строительство жилья.

Исходя из информации, размещенной в средствах массовой информации, у застройщиков жилищного строительства, использовавших такую форму привлечения денежных средств, как жилищные облигации, будет полгода для адаптации к установленному запрету. В настоящее время ОДО «Айрон» по всем имевшимся выпускам жилищных облигаций свои обязательства исполнил, поэтому запрет, хоть и стал неожиданностью, но в целом не окажет критического влияния на нашу деятельность, — пояснили в офисе компании «Айрон».

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Теги: Минск
 
 
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Жилищные облигации неожиданно отменили. А ведь как начиналось: чуть ли не из каждого утюга нам рассказывали, что ЖО — величайшее благо и настоящая защита для...
 
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