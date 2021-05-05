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Жилищных облигаций больше не будет. Застройщики объясняют, переживать ли горожанам, уже вложившим деньги
Источник материала: Onliner
Жилищные облигации неожиданно
Вчера Александр Лукашенко подписал
— Группа компаний «ТАПАС» продолжает свою деятельность в соответствии с действующим законодательством. На реализацию наших объектов, по которым уже произведена эмиссия жилищных облигаций, действие указа №176 не распространяется, а сам механизм продажи остается прежним. В дальнейшем компания не видит проблем в реализации объектов жилой недвижимости и привлечении финансирования от физических лиц в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами и требованиями законодательства Республики Беларусь, — пояснил застройщик.
— Жилищные облигации с 2009 года прошли сложный путь адаптации в отношениях с гражданами, но на сегодняшний день это стало для людей понятным способом вложения денежных средств в строительство жилья.
Исходя из информации, размещенной в средствах массовой информации, у застройщиков жилищного строительства, использовавших такую форму привлечения денежных средств, как жилищные облигации, будет полгода для адаптации к установленному запрету. В настоящее время ОДО «Айрон» по всем имевшимся выпускам жилищных облигаций свои обязательства исполнил, поэтому запрет, хоть и стал неожиданностью, но в целом не окажет критического влияния на нашу деятельность, — пояснили в офисе компании «Айрон».
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Жилищных облигаций больше не будет. Застройщики объясняют, переживать ли горожанам, уже вложившим деньги
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