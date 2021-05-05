В Молодечно задержали 21-летнего соучастника группы телефонных мошенников

Источник материала: Onliner

В Молодечно задержали 21-летнего парня, который входил в состав группы так называемых «телефонных мошенников». В его задачи входил поиск «дропов» — людей, которые оформляли для него банковские карты, а затем передавали их в пользование вместе с сим-картой, абонентский номер которой был привязан к расчетному счету.

Как сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома, владельцы карточек не знали, как они использовались на самом деле. Кроме того, «дропы» передавали молодому человеку фотографии своих паспортов, данные которых использовались для регистрации электронных кошельков.

«Дропов» парень искал среди знакомых. За «услуги» он предлагал бонус: например, 18-летнему молодечненцу заплатили 40 рублей за то, что он оформил карты в двух финансовых учреждениях и приобрел сим-карту мобильного оператора. Позже через эти карты были выведены 700 рублей, принадлежавшие жительнице Молодечно.

Часть похищенных денег парень оставлял себе, остальное перечислял в «головной офис», откуда ему выплачивали «премии».

Силовикам известно о шести жителях из Молодечно, Минска, Слуцка, Гомеля и Жлобина, чьи деньги были переведены мошенникам при соучастии фигуранта. Правоохранители продолжают устанавливать, кто еще стал «дропом» и пострадал от рук телефонных аферистов.

Важно:

Специалисты рекомендуют не передавать никому собственную банковскую карту, не сообщать данные карт (особенно CVC и коды из SMS).

В случае звонков по телефону или мессенджеру от имени «службы безопасности», «сотрудников органов» или любых других лиц, которые предлагают «спасти деньги», разговор стоит прекратить. Если у вас есть сомнения в сохранности средств, необходимо позвонить по номерам, указанным на карточке банка.