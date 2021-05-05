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В Молодечно задержали 21-летнего соучастника группы телефонных мошенников
Источник материала: Onliner
В Молодечно задержали 21-летнего парня, который входил в состав группы так называемых «телефонных мошенников». В его задачи входил поиск «дропов» — людей, которые оформляли для него банковские карты, а затем передавали их в пользование вместе с сим-картой, абонентский номер которой был привязан к расчетному счету.
Как
«Дропов» парень искал среди знакомых. За «услуги» он предлагал бонус: например, 18-летнему молодечненцу заплатили 40 рублей за то, что он оформил карты в двух финансовых учреждениях и приобрел сим-карту мобильного оператора. Позже через эти карты были выведены 700 рублей, принадлежавшие жительнице Молодечно.
Часть похищенных денег парень оставлял себе, остальное перечислял в «головной офис», откуда ему выплачивали «премии».
Силовикам известно о шести жителях из Молодечно, Минска, Слуцка, Гомеля и Жлобина, чьи деньги были переведены мошенникам при соучастии фигуранта. Правоохранители продолжают устанавливать, кто еще стал «дропом» и пострадал от рук телефонных аферистов.
Важно:
Специалисты рекомендуют не передавать никому собственную банковскую карту, не сообщать данные карт (особенно CVC и коды из SMS).
В случае звонков по телефону или мессенджеру от имени «службы безопасности», «сотрудников органов» или любых других лиц, которые предлагают «спасти деньги», разговор стоит прекратить. Если у вас есть сомнения в сохранности средств, необходимо позвонить по номерам, указанным на карточке банка.
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В Молодечно задержали 21-летнего парня, который входил в состав группы так называемых «телефонных мошенников». В его задачи входил поиск «дропов» — людей, которые...
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