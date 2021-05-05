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Honda готовит к дебюту бюджетный 7-местный SUV

05.05.2021 14:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Японская компания Honda продемонстрировала концептуальный кроссовер с тремя рядами кресел. Пока проект называется N7X, но в компании уверяют, что в августе этого года модель станет на конвейер. Новинку будут продавать в Юго-Восточной Азии.

Название N7X расшифровывается как New 7-Seater eXcitement. По мнению экспертов, перед нами — предвестник нового Honda BR-V. Скоро эта модель должна сменить поколение. Автомобиль получит стильный экстерьер и более современные линии по сравнению с устаревшим предшественником (он появился в продаже шесть лет назад). Есть у паркетника внешние сходства с моделями Odyssey и новым HR-V.

Honda готовит к дебюту бюджетный 7-местный SUV

Вероятно, единственным доступным мотором станет 1,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 128 л. с. (крутящий момент двигателя — 145 Н·м). Клиентам предложат 6-ступенчатую «механику» или вариатор. Привод — на переднюю ось. У нас бюджетных 7-местных автомобилей почти нет. Можно вспомнить разве что трехрядный Lada Largus. А вот в регионе Юго-Восточной Азии это один из самых востребованных сегментов.

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Японская компания Honda продемонстрировала концептуальный кроссовер с тремя рядами кресел. Пока проект называется N7X, но в компании уверяют, что в августе этого года...
 
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