Honda готовит к дебюту бюджетный 7-местный SUV

Источник материала: Onliner

Японская компания Honda продемонстрировала концептуальный кроссовер с тремя рядами кресел. Пока проект называется N7X, но в компании уверяют, что в августе этого года модель станет на конвейер. Новинку будут продавать в Юго-Восточной Азии.

Название N7X расшифровывается как New 7-Seater eXcitement. По мнению экспертов, перед нами — предвестник нового Honda BR-V. Скоро эта модель должна сменить поколение. Автомобиль получит стильный экстерьер и более современные линии по сравнению с устаревшим предшественником (он появился в продаже шесть лет назад). Есть у паркетника внешние сходства с моделями Odyssey и новым HR-V.





Вероятно, единственным доступным мотором станет 1,5-литровый бензиновый агрегат мощностью 128 л. с. (крутящий момент двигателя — 145 Н·м). Клиентам предложат 6-ступенчатую «механику» или вариатор. Привод — на переднюю ось. У нас бюджетных 7-местных автомобилей почти нет. Можно вспомнить разве что трехрядный Lada Largus. А вот в регионе Юго-Восточной Азии это один из самых востребованных сегментов.