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В четверг будет штормить — из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белгидромет сообщил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает республику в четверг, 6 мая.
По прогнозам синоптиков, завтра во многих районах ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого будут составлять 15-20 м/с.
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение.
Ранее сообщалось, что в Могилеве с одного из домов ветер
При порывистом ветре спасатели
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Белгидромет сообщил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает республику в четверг, 6 мая.
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