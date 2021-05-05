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Карикатура дня. США, Польша, Литва… Реакция: «Можно просто глобус выставить»

05.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Внешнеполитическим отношениям России посвящается. Актуально и для Беларуси.

Карикатура дня. США, Польша, Литва… Реакция: «Можно просто глобус выставить»

Карикатура из Instagram Ёлкина

Подписчики карикатуриста комментируют свежую работу:

«Можно просто глобус выставить».

«Там психиатр нужен, а не психолог».

«Когда не дружишь с головой, все вокруг недруги».

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Внешнеполитическим отношениям России посвящается. Актуально и для Беларуси.
 
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