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Карикатура дня. США, Польша, Литва… Реакция: «Можно просто глобус выставить»
05.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Внешнеполитическим отношениям России посвящается. Актуально и для Беларуси.
Карикатура из
Подписчики карикатуриста комментируют свежую работу:
«Можно просто глобус выставить».
«Там психиатр нужен, а не психолог».
«Когда не дружишь с головой, все вокруг недруги».
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Внешнеполитическим отношениям России посвящается. Актуально и для Беларуси.
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