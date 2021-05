27 лет назад появился байнет. Рассказываем, как он себя чувствует сегодня

Источник материала: Tut.by

5 мая 1994 года Беларусь получила свой национальный домен .BY. Первый год своего существования он работал только для электронной почты, но уже в 1995 здесь стали появляться сайты. Сегодня в .BY зарегистрировано более 135,000 доменов. Компания hoster.by, которая является регистратором и техническим администратором национальной доменной зоны .BY и .БЕЛ, подвела краткие итоги.



Фото: пресс-служба hoster.by

Несколько лет подряд .BY удерживал первое место по темпам роста в Европе. Еще в прошлом году зона росла чуть быстрее, чем большинство соседей. Но со второй половины 2020 года .BY «замер», а количество активных доменов колеблется вокруг отметки 135 000. Общее количество белорусских доменов с учетом кириллических имен .БЕЛ — чуть менее 150 000.

Немного замедлился и «пульс» национального домена: год назад новое имя .BY в среднем регистрировалось каждые 15 минут, сейчас — более 16.

При этом не снижается интерес к благотворительному аукциону доменов .BY и .БЕЛ. За первые 4 месяца этого года через него было выкуплено имен почти на 100 000 рублей. За весь 2020 год — более 241 000 рублей.

Самым дорогим доменом последнего года стал metaratings.by, который купили за 17 360 рублей или 6677 долларов. Абсолютный рекорд остается непревзойденным с 2012 года, когда за имя casino.by отдали около 30 000 долларов. Напомним, что все вырученные от аукциона средства направляются в детские дома по всей Беларуси. За все время существования торгов на благотворительные счета поступило более 730 000 долларов.

Домен .BY остается самым популярным в стране. Национальные домены пользуются большим доверием и лучше ранжируются поисковыми системами. Белорусская зона является одной из самых безопасных: здесь практически нет мошеннических сайтов и сведена к нулю вероятность регистрации имени на ненастоящие паспортные данные.

«Мы стали техническим администратором национальной зоны в 2012 году. Тогда .BY был небольшой и достаточно закрытой зоной, — комментирует генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Сегодня это узнаваемый домен, который пользуется спросом не только в стране, но и за рубежом. Кроме этого, мы внесли и свою лепту в повышение стабильности и устойчивости интернета тем, что разместили в Беларуси один из экземпляров корневого DNS-сервера l-root. Это первый и единственный экземпляр одного из корневых серверов в стране, который обслуживает доменное пространство всего мира. Мы гордимся результатами работы и знаем, что у .BY отличное будущее. С Днем Рождения, байнет!»