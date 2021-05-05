В США пожаловались на российские стратегические бомбардировщики

Источник материала: Tut.by

Подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) США испытывают серьезную нагрузку из-за участившихся полетов российских Ту-95 у берегов Аляски. Об этом пишет издание Popular Mechanics, на чью публикацию обратила внимание Lenta.ru



Фото: wikipedia.org

Так, по данным газеты, за пять лет число перехватов российских самолетов близ побережья Аляски выросло в шесть раз: с 10 в 2015 году до 60 в 2020-м. В большинстве случаев полеты Воздушно-космических сил (ВКС) России в буферной зоне вокруг американского штата являются тренировочными, кроме того, они проводятся на законных основаниях и не нарушают воздушные границы США. Однако военным все равно приходится поднимать свои самолеты для сопровождения российских воздушных судов в рамках операции по защите воздушного пространства страны «Благородный орел», действующей с 11 сентября 2001 года, жалуются в американских ВВС.

Как пояснил порталу 19FortyFive лейтенант Дэвид Крамм, обычно американцам приходится задействовать для перехвата Ту-95 истребители F-22 Raptor, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-3, а также самолеты-заправщики. При этом каждый подобный маневр повышает нагрузку на американские экипажи. В настоящее время командование ВВС США уже рассматривает несколько вариантов того, как можно облегчить работу своих пилотов на Аляске. В частности, изучается возможность отправить в регион истребители F-16, характеристики которых также позволят перехватывать Ту-95.

В апреле глава Северного командования США (NORTHCOM), генерал ВВС Глен Ван Херк рассказал о том, что российские военные самолеты часами кружат в воздушном пространстве близ границ американского штата Аляска. Он отмечал, что российские военные обычно используют сразу несколько видов самолетов в опознавательной зоне ПВО Аляски и совершают несколько заходов.