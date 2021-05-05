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В США пожаловались на российские стратегические бомбардировщики
Источник материала: Tut.by
Подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) США испытывают серьезную нагрузку из-за участившихся полетов российских Ту-95 у берегов Аляски. Об этом
Так, по данным газеты, за пять лет число перехватов российских самолетов близ побережья Аляски выросло в шесть раз: с 10 в 2015 году до 60 в 2020-м. В большинстве случаев полеты Воздушно-космических сил (ВКС) России в буферной зоне вокруг американского штата являются тренировочными, кроме того, они проводятся на законных основаниях и не нарушают воздушные границы США. Однако военным все равно приходится поднимать свои самолеты для сопровождения российских воздушных судов в рамках операции по защите воздушного пространства страны «Благородный орел», действующей с 11 сентября 2001 года, жалуются в американских ВВС.
Как
В апреле глава Северного командования США (NORTHCOM), генерал ВВС Глен Ван Херк рассказал о том, что российские военные самолеты часами кружат в воздушном пространстве близ границ американского штата Аляска. Он отмечал, что российские военные обычно используют сразу несколько видов самолетов в опознавательной зоне ПВО Аляски и совершают несколько заходов.
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Российская авиация все чаще появляется у берегов Аляски.
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