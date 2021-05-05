В 55 выглядит на 30. Что стало со звездой и секс-символом 90-х Ириной Салтыковой?

Источник материала: Tut.by

Ее появление на телеэкранах в 90-х произвело эффект разорвавшейся бомбы. Секс-бомбы. Тираж журнала Playboy, на обложке которого она засветилась, пришлось допечатывать не один, а целых четыре раза. Ну и, естественно, под ее песни отрывались все дискотеки от перестройки до миллениума. Звезда кабин дальнобойщиков и любимая женщина «Брата-2». Ирина Салтыкова отмечает сегодня 55-й день рождения. Вы в шоке? Мы — да, потому что эта блондинка либо знает секрет вечной молодости и красоты, либо она вампир.

Красавица Ирина появилась на свет в небольшом городе Донской, что в Тульской области. Папа — железнодорожник, а мама — воспитательница в детском саду. Ириша с детства знала, что рассчитывать может только на себя, и прикладывала максимум усилий к учебе и внеклассным занятиям. Она вполне могла бы стать звездой мира художественной гимнастики и даже сдала норматив на получение кандидата в мастера спорта, но из-за переезда семьи в другой город гимнастику пришлось оставить.

— Родители меня с самого детства во всем поддерживали, доверяли и позволяли делать что захочу, я с ранних лет была очень решительная и самостоятельная. У нас папа был настоящим главой семьи, с меня он вообще пылинки сдувал, всячески баловал, я в его сердце занимала первое место. Папа много работал — машинистом тепловоза, по тем временам очень хорошо зарабатывал. С ним мы чувствовали себя как за каменной стеной.

После школы Ирина окончила отделение промышленно-гражданского строительства в техникуме, но вместо того чтобы ехать отрабатывать распределение в Тулу, собрала вещи и рванула в Москву, поступать в университет экономики, статистики и информатики, который окончила заочно (параллельно работая то заведующей базой, то секретарем, то предпринимателем) в 1990-м с красным дипломом.

— Так что я выглядела как журнальная картинка. Бывший муж как-то признался: поначалу думал, что я генеральская дочка, такая была нарядная и уверенная в себе.

Бывший и единственный муж Ирины, о котором идет речь, — Виктор Салтыков — очень популярный певец 80-х — начала 90-х. Они познакомились на отдыхе в Сочи. А в 1987-м поженились.

— Да, Салтыков был звездой, но и я знала себе цену. У меня до него был жених Игорь Рогачев, сыгравший главную роль в фильме «Богач и бедняк». Так что я уже достаточно спокойно вела себя с известными людьми. Когда Виктор начал за мной ухаживать, я ему не верила: думала, что просто забавляется с очередной симпатичной девчонкой. Но когда он познакомил меня со своей мамой, поняла, что все намного серьезней.

Родилась дочь Алиса. Только вот более серьезным новоявленного папашу этот факт не сделал: пропадал на гастролях, приятельских пирушках, нередко возвращаясь пьяным и в губной помаде.

— Неоднократно мне изменял, о чем я впоследствии узнавала. Конечно, я знала, что муж у меня является очень популярным артистом, и это льстило. Однако я была наивной девчонкой и не ожидала, что строить отношения окажется так сложно. Я была слишком доброй.

Она действительно была доброй и ответственной. Когда знакомые мужа ей предложили занять место в мегапопулярном коллективе «Мираж», она пробыла там всего полгода. Ирина не решилась поменять роль мамы маленькой девочки на всенародную любовь. А вот от роли жены она вскоре отказалась.

— Во-первых, мне не нравилось, как он деньгами распоряжается. Вместо того чтобы квартиру приличную купить — а мы жили в маленькой "двушке" на первом этаже, — Витя все деньги тратил на какую-то ерунду, на инструменты, например, которые через год обесценивались. Но он так чувствовал себя полноценным музыкантом.

Во-вторых, муж особенно не задумывался о том, что мне тоже хочется как-то реализоваться. Он почему-то решил, что я буду тихо сидеть дома, борщи варить. А мне роль домохозяйки казалась каторгой. Ведь я до нашей свадьбы была настоящая «зажигалка», инициативы — море, он же меня именно такую полюбил. Я была очень деятельная, и считалась весьма обеспеченной невестой. Это притом что группа «Форум» тогда гремела, а Салтыков был известный певец. Но удержаться на пьедестале у него не получилось. Наверное, помимо творческих нужно было еще и деловыми качествами обладать, имея дело с нашим шоу-бизнесом.

Где-то на пятый год семейной жизни у мужа начались проблемы с работой, переживал он это страшно тяжело, стал пить. Причем так, что крушил мебель, бил окна и поднимал на меня руку. Даже кодироваться его возила — не помогало. Мягкость Витиного характера обернулась слабостью, очень слабым он оказался человеком.

Через некоторое время Ирина узнала, что другая женщина ждет от Салтыкова ребенка, и подала на развод. После непростого расставания на Ирину свалилась еще одна напасть. У нее диагностировали онкологию. К счастью, болезнь обнаружили на ранней стадии, и вскоре молодая певица пошла на поправку. Правда, денег катастрофически не хватало, поэтому пришлось срочно придумывать, как их заработать.

— Виктор мне на прощание сказал: «Суши сухари: без меня пропадешь». В том смысле, что денег от него не увижу. Надо заметить, что и до развода я не жила за его счет, не бездельничала. Когда дочка подросла, я посоветовалась с друзьями, договорилась, с кем требовалось, и купила две палатки на Кутузовском проспекте.

Работала с утра до ночи. Потом пришлось палатки тут же продать. Вот тогда села я, подумала как следует и приняла решение стать певицей. Потому что понимала, что так заработать на нормальную, достойную жизнь смогу быстрее, чем где бы то ни было. Для кого-то звучит немного нереально, но я всегда считала: хочешь чего-то добиться — не ной, действуй! И вот я заложила несколько колец, как сейчас помню, за три тысячи долларов, сама нашла композитора, сама договорилась о записи своей первой песни — «Серые глаза».

Денег от заложенных драгоценностей хватило и на съемку музыкального видео «Серые глаза»: с парнями в садо-мазо-костюмах, плетками и другими не свойственными российскому шоу-бизнесу фишками. А эротическая сцена на барной стойке не один год будоражила воображение парней от 14 до 99.

Почуяв потенциал в офтальмологической теме, вслед за «Серыми глазами» Ирина Салтыкова выпустила сингл «Голубые глазки». На этот трек певица также сняла клип, еще более горячий, чем предыдущий. Первый канал — тогда ОРТ — отказался брать его из-за излишней откровенности: Салтыкова появилась на экране вся в мыльной пене и полностью обнаженная.



Кадр из клипа

Звезду называли «отечественной Памелой Андерсон», а обложку журнала Playboy 1997 года, которую украсило фото Ирины, до сих пор считают одной из самых успешных в истории отечественной версии издания.

Певица получает музыкальные премии и дает сольники в таких гигантах, как концертный зал «Россия» и питерский «Октябрьский». А у ее ног — самые богатые бизнесмены страны, правда не всегда эти отношения заканчивались на позитиве.

— Я была еще на волне эмоций после расставания с мужем, в тяжелых воспоминаниях — и тут судьба мне преподнесла красивейший роман! Последние годы нашей семейной жизни с Витей были кошмаром, а тут я буквально полной грудью вздохнула, наконец-то почувствовала себя настоящей женщиной, красивой, желанной.

И тут я взяла взаймы у возлюбленного 20 тысяч долларов на телевизионные эфиры — клип надо было продвигать. Погрузилась вся в работу, в августе клип вышел на телеэкраны — и уже к осени диск с песней взлетел по продажам на второе место после Пугачевой! Ну а мой мужчина потребовал немедленно вернуть долг. Я сказала: «Отдам, как договорились, через три месяца». На следующий же день он прислал ко мне бандитов! Вы же помните — времена были такие, что у каждого бизнесмена имелась своя «крыша». Ну а поскольку у меня был свой бизнес — коммерческие палатки, которые я только-только продала, то и у меня имелись свои хорошие ребята. Они от моего имени и разбирались. Потом попеняли: «Не глупи, Ира, не отдавай деньги. Таких, как этот, надо наказывать!». Но моя совесть чиста — 20 тысяч я вернула в срок.

Потом был шестилетний роман с женатым олигархом и романтические отношения со знаменитым хоккеистом Павлом Буре. Правда, ни та, ни другая история ничем не закончились. Бизнесмен так и не решился развестись, а ветреный Буре загулял.

— Такого нельзя надолго одного оставлять, надо рядом караулить, как бы не увели. А это не для меня. У меня есть своя жизнь: дочка, мама, работа, гастроли… И еще есть гордость и сознание того, что не нужно мне за мужчиной бегать, как бы он хорош ни был… Наш роман длился почти четыре года, но последний год мы встречались лишь изредка. Любовь угасла… Зато сохранились прекрасные воспоминания и замечательные дружеские отношения. Я Пашу и по сей день считаю очень хорошим человеком, а он — меня.

Сегодня сердце звезды фильма «Брат-2» несвободно. Несмотря на свою публичность, она не спешит раскрывать имя любимого мужчины. Салтыкова не выкладывает их совместные фото и не выходит с ним в свет, так как считает, что это может испортить романтику и гармонию в их союзе.

Еще одним ярким событием в нулевых стали для певицы съемки в картине Алексея Балабанова, которой была уготована судьба стать культовой — «Брат 2». Режиссер лично приехал к певице, чтобы уговорить ее сниматься в фильме. Причем не один, а в компании исполнителя главной роли — Сергея Бодрова. Ирина согласилась и, более того, дала разрешение снять часть сцен в своей собственной квартире. В роли подружки киллера Салтыкова смотрелась очень убедительно, хотя, по ее собственному утверждению, сцены с поцелуями давались ей не очень просто.

— Перед камерой было всего две репетиции. Во время нее мы не целовались, а просто прижимались друг к другу щеками. И когда началась съемка, в момент Сережиного поцелуя не знаю почему, но меня пробило на жуткий смех. Бодров засмущался, а режиссер принялся меня ругать. Второй раз со мной случилось то же самое. Все случилось на третий раз, но у меня сложилось впечатление, что Сергей подумал, будто я смеюсь над его поцелуем и мне не понравилось с ним целоваться.

В 2000-х яркая карьера Ирины слегка угасла. Но женщину, похоже, это не слишком волнует. Она продолжает записывать песни, пусть и не столь популярные, как «глазные», дает концерты в клубах и заглядывает на ТВ и радио. Дочь давно выросла и, так же как и звездные родители, поет и пишет песни под псевдонимом Alyssa Salt.

— Она записала несколько песен, которые даже попали в лондонские хит-парады. У нее есть желание реализовываться за границей, и я ее в этом поддерживаю. Но при этом понимаю, что все серьезные успехи не приходят быстро и спонтанно. К ним нужно идти порой годами. Она трудится в этом направлении, и я уверена, что у дочери все получится. Хотя я ей не помогаю. Как я могу ей помочь? Только добрым словом! Я радуюсь ее творческим успехам даже больше, чем своим.

А вот про свою личную жизнь артистка предпочитает молчать. У нее имеется сердечный друг, только вот в загс она больше не спешит. Вместо того чтобы планировать свадьбу и банкет, она занята строительством курятника у себя на участке. Продумано все до последних мелочей: например, автоматические кормушки. По подсчетам артистки, она сможет даже заработать на своем сельхозпредприятии — примерно две тысячи российских рублей ежемесячно, если будет продавать по сотне яиц.

— Есть такая присказка: «Все люди как люди, а я королева!». Вот поэтому и не вышла снова замуж. Хотите верьте, хотите нет — ни разу у меня не возникло такой мысли. Очень уж я обожглась, на всю жизнь. Да, у меня маленькая семья — я, дочка и мама, но лучше маленькая и счастливая семья, чем большая и несчастная.