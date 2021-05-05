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“Нет оснований для выезда из Беларуси”: почему “Белавиа” не выпустила айтишника

05.05.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

1 мая с рейса "Белавиа" Минск — Варшава сняли айтишника. Его не пустили в самолет, мотивируя это тем, что у него "нет оснований для выезда из Беларуси".

“Нет оснований для выезда из Беларуси”: почему “Белавиа” не выпустила айтишника
Подробностей не было. Упоминалось, что человека не пустили на рейс якобы из-за некоего внутреннего распоряжения “Белавиа”. Чуть позже в чатах стали писать, что это не единственный случай и по этой же причине в последнее время из страны не смогли вылететь шесть человек.

Суть дела

Еврорадио попыталось связаться с айтишником, который не смог покинуть Беларусь. Сам он отказался общаться с журналистами, потому что “это небезопасно”.

Знакомые программиста связывают ситуацию с его женой: мол, ранее она переехала в Польшу, а в Беларуси на неё заведено уголовное дело. Сам айтишник — гражданин России, но имеет белорусский вид на жительство.

Также у него есть польская виза с пометкой РВН. Но этого оказалось недостаточно, чтобы пересечь белорусскую границу. Известно, что сотрудники “Белавиа” потребовали у россиянина или трудовой контракт с польским работодателем, или приглашение на работу от польской стороны. Хотя виза PBH означает, что в Польшу можно въезжать без трудового договора на руках: люди с такой визой могут искать работу уже на месте.

В аэропорту мужчине выдали документ о том, что у него “нет оснований для выезда из Беларуси”.

Что говорит “Белавиа”

В “Белавиа” прокомментировали эту ситуацию так:

— На прошлой неделе были случаи недопуска на рейс в Варшаву иностранцев (в частности, россиян) с бизнес-визой, не имеющих на руках контракта на работу в Польше. Наличие контракта для иностранных граждан, следующих по бизнес-визе в Польшу, является обязательным требованием польской стороны.

Что говорят белорусские пограничники
По информации пограничников, условия выезда из Беларуси через воздушные пункты пропуска не менялись и требования кого-то не выпускать у них нет. “Через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси и иностранцев выезд не ограничен, но возможен не ранее истечения 10-дневного срока самоизоляции”.

Что говорят поляки

В польском посольстве подтвердили, что “договор является обязательным для россиян, хотя для белорусов въезд в Польшу свободен”.

— Но почему эти документы проверяет “Белавиа”?

— Авиалинии проверяют документы, чтобы потом не отвозить пассажиров обратно за свой счёт, если им откажут во въезде. Но конечное решение о въезде в Польшу принимают исключительно польские пограничники.
 
Теги: Минск
 
 
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1 мая с рейса "Белавиа" Минск — Варшава сняли айтишника. Его не пустили в самолет, мотивируя это тем, что у него "нет оснований для выезда из Беларуси".
 
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