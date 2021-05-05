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Банкротится брестская колбасная компания "Старфуд"
Источник материала: Партизан
Экономический суд Брестской области начал производство по делу о банкротстве мясокомбината «Старфуд». Долги компании превышают 9,3 млн рублей, притом что имущество фирмы оценивается в 3,7 млн.
Банкротство инициировала налоговая инспекция. До 19 мая суд ввел защитный период.
Компания «Старфуд» работает в свободной экономической зоне «Брест» (СЭЗ). Компании уже более 15 лет. Не так давно «Вечерний Брест» сообщал, что зарплаты на предприятии резко упали. Сначала средний заработок был почти 1 тыс. рублей, но в последнее время была проблема довести ее и до 500. Не хватает давальческого сырья и оборотных средств. «Старфуд» при этом перестала быть резидентом СЭЗ.
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Экономический суд Брестской области начал производство по делу о банкротстве мясокомбината «Старфуд». Долги компании превышают 9,3 млн рублей, притом что...
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