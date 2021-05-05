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Неофициально: Белорусским силовикам запрещают выезд из страны?

05.05.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеграм-каналы сообщают, что работникам силовых органов Беларуси стали запрещать выезд за границу.




По неофициальной информации, оперативным сотрудникам МВД ограничили право на выезд, так как они теперь проходят в качестве ответчиков по гражданским делам.

Кроме того, выезд якобы ограничили и для сотрудников КГБ, оставив возможность уехать лишь в Россию, Турцию, Египет, Вьетнам, Кубу, Китай и ОАЭ. Но при этом, по данным неназванных источников, надо брать разрешение у председателя КГБ.

Сообщается, что при этом всех, кто сейчас увольняется из вышеперечисленных органов, бессрочно вносят в базу сотрудников, которым ограничен выезд. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.
 
 
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Телеграм-каналы сообщают, что работникам силовых органов Беларуси стали запрещать выезд за границу.
 
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