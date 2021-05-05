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Более 500 000 человек оставили заявки на спутниковый интернет Starlink
Источник материала: Onliner
SpaceX получила более 500 тысяч заявок на спутниковый интернет Starlink. Об этом
В начале февраля SpaceX начала принимать предзаказы на подключение интернета стоимостью $99. При этом предзаказ можно отозвать, и тогда сумма вернется заявителю в полном объеме.
На данный момент SpaceX развернула сеть из более чем 1500 спутников. По состоянию на февраль компания насчитывала более 10 тысяч пользователей в США и других странах.
На новость о 500 тысячах предзаказов отреагировал Илон Маск. По его словам, единственная сложность на пути спутникового интернета — большая плотность пользователей в городской среде. Предприниматель уверен, что большинство оставивших предзаказы станут пользователями Starlink.
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