Более 500 000 человек оставили заявки на спутниковый интернет Starlink

Источник материала: Onliner

SpaceX получила более 500 тысяч заявок на спутниковый интернет Starlink. Об этом сообщает издание CNBC со ссылкой на компанию.

В начале февраля SpaceX начала принимать предзаказы на подключение интернета стоимостью $99. При этом предзаказ можно отозвать, и тогда сумма вернется заявителю в полном объеме.

На данный момент SpaceX развернула сеть из более чем 1500 спутников. По состоянию на февраль компания насчитывала более 10 тысяч пользователей в США и других странах.

На новость о 500 тысячах предзаказов отреагировал Илон Маск. По его словам, единственная сложность на пути спутникового интернета — большая плотность пользователей в городской среде. Предприниматель уверен, что большинство оставивших предзаказы станут пользователями Starlink.