﻿ Более 500 000 человек оставили заявки на спутниковый интернет Starlink. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более 500 000 человек оставили заявки на спутниковый интернет Starlink

05.05.2021 15:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

SpaceX получила более 500 тысяч заявок на спутниковый интернет Starlink. Об этом сообщает издание CNBC со ссылкой на компанию.

В начале февраля SpaceX начала принимать предзаказы на подключение интернета стоимостью $99. При этом предзаказ можно отозвать, и тогда сумма вернется заявителю в полном объеме.

На данный момент SpaceX развернула сеть из более чем 1500 спутников. По состоянию на февраль компания насчитывала более 10 тысяч пользователей в США и других странах.

На новость о 500 тысячах предзаказов отреагировал Илон Маск. По его словам, единственная сложность на пути спутникового интернета — большая плотность пользователей в городской среде. Предприниматель уверен, что большинство оставивших предзаказы станут пользователями Starlink.

Покупайте кофе выгодно в Каталоге Onliner


Кофе Lavazza Qualita Oro в зернах 1000 г
9 отзывов
зерновой, арабика 100%, средняя обжарка
42,00 р.
9 предложений
Кофе Lavazza Tierra Arabica Selection в зернах 1000 г
4 отзыва
зерновой, арабика 100%, средняя обжарка
53,00 р.
8 предложений
Кофе Сиба Арабика в зернах 1 кг
6 отзывов
зерновой, средняя обжарка
19,02 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Все виды кофе в Каталоге с доставкой

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SpaceX получила более 500 тысяч заявок на спутниковый интернет Starlink. Об этом сообщает издание CNBC со ссылкой на компанию.Читать далее…
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт назвал наименее вредный алкогольный напиток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by