Минздрав: состояние 12-летнего Ромы, который вынес брата из огня, по-прежнему крайне тяжелое. Общая площадь ожогов тела — 62%

Источник материала: Onliner

Минздрав сообщает , что состояние 12-летнего Ромы Когодовского, который вынес из огня своего двухлетнего брата, по-прежнему крайне тяжелое. Общая площадь ожогов — 62% поверхности тела. Вчера мальчику был проведен очередной этап необходимого оперативного лечения. Ожидается, что сегодня в Республиканский ожоговый центр приедет мама Ромы.

В ведомстве добавили, что оптимальный вариант лечения выбран и для второго подростка, который был доставлен в БСМП из Мстиславской ЦРБ. Подросток 2004 года рождения получил электротравму. При первичном осмотре у него были диагностированы ожоги различной степени тяжести — до 70%. Состояние этого мальчика также тяжелое, но стабильное.

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