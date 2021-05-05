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В Украине назвали беспочвенными обвинения Лукашенко
Источник материала: Навiны
По словам главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко, очередные заявления Александра Лукашенко о поставках оружия, техники, а также переправке «боевиков» в Беларусь не имеют под собой почвы.
«Ни в одном из случаев эта информация никак не была подтверждена. Я официально обращался к своему визави и никаких объяснений или фактов мне приведено не было. Я считаю, что вообще на это не нужно обращать внимание», — сказал Дейнеко в комментарии
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По словам главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко, очередные заявления Александра Лукашенко о поставках оружия, техники, а также...
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