ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Украине назвали беспочвенными обвинения Лукашенко

05.05.2021 15:21 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

По словам главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко, очередные заявления Александра Лукашенко о поставках оружия, техники, а также переправке «боевиков» в Беларусь не имеют под собой почвы.

В Украине назвали беспочвенными обвинения Лукашенко

«Ни в одном из случаев эта информация никак не была подтверждена. Я официально обращался к своему визави и никаких объяснений или фактов мне приведено не было. Я считаю, что вообще на это не нужно обращать внимание», — сказал Дейнеко в комментарии «РБК-Украина».

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко, очередные заявления Александра Лукашенко о поставках оружия, техники, а также...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава технического департамента АБФФ Касенок: «Планируем каждый год укладывать 8-10 полноразмерных полей с искусственным покрытием по всей стране»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by