В Украине назвали беспочвенными обвинения Лукашенко

По словам главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко, очередные заявления Александра Лукашенко о поставках оружия, техники, а также переправке «боевиков» в Беларусь не имеют под собой почвы.





«Ни в одном из случаев эта информация никак не была подтверждена. Я официально обращался к своему визави и никаких объяснений или фактов мне приведено не было. Я считаю, что вообще на это не нужно обращать внимание», — сказал Дейнеко в комментарии «РБК-Украина» .

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