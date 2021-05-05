Эксперт назвал наименее вредный алкогольный напиток

Источник материала: UDF



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«Самым лучшим вариантом можно назвать красное сухое и белое сухое вина. Однако первое даже лучше, так как в нем содержатся еще и антиоксиданты», - сказала Ольга Шмелева в беседе с НСН.

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