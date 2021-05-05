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Эксперт назвал наименее вредный алкогольный напиток

05.05.2021 15:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперт назвал наименее вредный алкогольный напиток
Фото: Pixabay.com
Врач-диетолог Ольга Шмелева рассказала, какой алкогольный напиток наименее вредный. По мнению специалиста, таким напитком является вино.

Она отметила, что вино содержит мало калорий.

«Самым лучшим вариантом можно назвать красное сухое и белое сухое вина. Однако первое даже лучше, так как в нем содержатся еще и антиоксиданты», - сказала Ольга Шмелева в беседе с НСН.


Медицинского подтверждения, по словам эксперта, этому утверждению нет. Но в Италии и Франции у жителей, которые регулярно употребляют вино, медики фиксируют более качественный холестериновый обмен.

Ранее стало известно, что полный отказ от алкоголя может привести к развитию инфаркта. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников. По словам эксперта, алкоголь в малых дозах может помочь предотвратить смертельную патологию.
 
 
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Медицинского подтверждения, по словам эксперта, этому утверждению нет.
 
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