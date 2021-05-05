|
Эксперт назвал наименее вредный алкогольный напиток
Источник материала: UDF
Фото: Pixabay.com
Она отметила, что вино содержит мало калорий.
«Самым лучшим вариантом можно назвать красное сухое и белое сухое вина. Однако первое даже лучше, так как в нем содержатся еще и антиоксиданты», - сказала Ольга Шмелева в беседе с НСН.
Медицинского подтверждения, по словам эксперта, этому утверждению нет. Но в Италии и Франции у жителей, которые регулярно употребляют вино, медики фиксируют более качественный холестериновый обмен.
Ранее стало известно, что полный отказ от алкоголя может привести к развитию инфаркта. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников. По словам эксперта, алкоголь в малых дозах может помочь предотвратить смертельную патологию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медицинского подтверждения, по словам эксперта, этому утверждению нет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)