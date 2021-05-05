|
«Для Лукашенко это недопустимо». Какая судьба ждет политические партии в Беларуси
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Министерство юстиции Беларуси сообщило об отказе в регистрации партии «Союз». Ее учредительный съезд прошел 6 марта, председателем партии избрали Сергея Луща. Новая политическая сила считается откровенно пророссийской: там выступают за углубление интеграции.
Минюст объяснил свое решение: в качестве учредителей партии выступило 1023 человека, но во время выборочной проверки (проверили 150 из 1023 учредителей) оказалось, что 26 указанных в списке лиц не существуют.
Также установлены недостоверные сведения по поводу места жительства некоторых лиц, указаны не все требуемые сведения. Один из учредителей не является гражданином Беларуси.
«Даже если в Конституции пропишут изменения, власти не пустят в парламент неподконтрольные партии»
Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии
Фото: belsat.eu
«Не хотят вводить в него новых политических субъектов, которые могли бы быть использованы Россией для воздействия на руководство Беларуси. Лукашенко и его окружение понимают, что укрепление пророссийских структур в дальнейшем может быть чревато политическими потрясениями», – сказал Усов.
Кроме того, белорусские власти обеспокоены подготовкой к местным выборам и референдуму, которые должны состояться не позднее января следующего года.
«Идет упорная зачистка политического пространства в стране, чтобы два этих важных события прошли в совершенно стерильных условиях», – отметил Усов.
Что произошло бы, если бы партию «Союз» зарегистрировали?
«При получении возможности легальной деятельности, эта партия, безусловно, постоянно апеллировала бы к Москве, чтобы получить поддержку своим действиям. Находясь под впечатлением того, как в Минске действовал бывший посол России Михаил Бабич, как он активно использовал разные организации для расширения российского влияния, Лукашенко решил не рисковать и не допускать даже условно маргинальные партии в политическое поле. Для Лукашенко это просто недопустимо», – считает Усов.
При этом, по его мнению, шансы на регистрацию будут у партий, который безоговорочно подчиняются властям. Например, у партии, которую создает Юрий Воскресенский.
Также отказ в регистрации партии «Союз» может говорить о следующем.
«Даже если в Конституции пропишут изменения, связанные с переходом на смешанную мажоритарно-пропорциональную систему, то власти не станут пускать в парламент неподконтрольные им партии, в том числе пророссийские», – полагает Усов.
Будет ли Кремль реагировать на ситуацию вокруг партии «Союз»? По мнению политолога, публичной реакции не будет, т.к. тем самым Кремль покажет, что пытался использовать партию как инструмент политического давления на Лукашенко.
«И для Москвы намного более важны и приоритетны другие вопросы: углубления интеграции и расширения военного присутствия в Беларуси», – сказал Усов.
«Регистрация стала бы одним из шагов по покушению на единоличную власть Лукашенко»
Бывший председатель Верховного Совета Мечислав Гриб в комментарии
Фото: svaboda.org
«С одной стороны партия выступает за сотрудничество с ближайшим союзником Беларуси. А с другой, в нашей стране около 20 лет не регистрируются новые политические партии. И если бы вдруг зарегистрировали «Союз», открыто пророссийскую партию, это расценили бы как сигнал всем об увеличении влияния Москвы. Лукашенко, наверное, хотел показать, что ему это не нравится. Регистрация пророссийской партии стала бы одним из шагов по покушению на его единоличную власть», – сказал Гриб.
Спровоцирует ли отказ в регистрации «Союза» конфликт с Москвой?
«Думаю, официальных заявлений российских властей по этому поводу не будет, они не показывать свои истинные намерения. Тем более, что Минюст сослался на законные основания», – считает Гриб.
Он не исключает, что в Беларуси может быть осуществлен переход на смешанную мажоритарно-пропорциональную систему и теоретически партии получат возможность участвовать в управлении государством (сегодня партии имеют возможность выдвигать кандидатов в депутаты, но сами напрямую не участвуют в выборах).
«Но судя по действиям властей, то, мягко говоря, я очень сомневаюсь, что это случится реально, а не формально. Не думаю, что независимые партии будут допущены в парламент. Что касается власти – руководство страны сразу становится на дыбы. Они могут обсуждать и дискутировать по другим вопросам, но только не по вопросу власти, которая для них священны», – отметил Гриб.
Было бы выгоден России переход на смешанную систему в Беларуси?
«Наверное, Москва убедилась, что Лукашенко может быть для них недоговороспособен. Что в их интересах иметь в Беларуси систему, которая напоминала бы российскую, в том числе с соответствующей ролью партий – чтобы на принятие решений влиял не один человек, а можно было бы воздействовать через парламент», – сказал Гриб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему власти на самом деле отказали в регистрации пророссийской партии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)