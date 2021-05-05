«Для Лукашенко это недопустимо». Какая судьба ждет политические партии в Беларуси

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Фото: president.gov.by

«Даже если в Конституции пропишут изменения, власти не пустят в парламент неподконтрольные партии»





Фото: belsat.eu

«Не хотят вводить в него новых политических субъектов, которые могли бы быть использованы Россией для воздействия на руководство Беларуси. Лукашенко и его окружение понимают, что укрепление пророссийских структур в дальнейшем может быть чревато политическими потрясениями», – сказал Усов.

«Идет упорная зачистка политического пространства в стране, чтобы два этих важных события прошли в совершенно стерильных условиях», – отметил Усов.

Михаил Бабич, как он активно использовал разные организации для расширения российского влияния, Лукашенко решил не рисковать и не допускать даже условно маргинальные партии в политическое поле. Для Лукашенко это просто недопустимо», – считает Усов. «При получении возможности легальной деятельности, эта партия, безусловно, постоянно апеллировала бы к Москве, чтобы получить поддержку своим действиям. Находясь под впечатлением того, как в Минске действовал бывший посол России, как он активно использовал разные организации для расширения российского влияния, Лукашенко решил не рисковать и не допускать даже условно маргинальные партии в политическое поле. Для Лукашенко это просто недопустимо», – считает Усов.

«Даже если в Конституции пропишут изменения, связанные с переходом на смешанную мажоритарно-пропорциональную систему, то власти не станут пускать в парламент неподконтрольные им партии, в том числе пророссийские», – полагает Усов.

«И для Москвы намного более важны и приоритетны другие вопросы: углубления интеграции и расширения военного присутствия в Беларуси», – сказал Усов.

«Регистрация стала бы одним из шагов по покушению на единоличную власть Лукашенко»





Фото: svaboda.org

«С одной стороны партия выступает за сотрудничество с ближайшим союзником Беларуси. А с другой, в нашей стране около 20 лет не регистрируются новые политические партии. И если бы вдруг зарегистрировали «Союз», открыто пророссийскую партию, это расценили бы как сигнал всем об увеличении влияния Москвы. Лукашенко, наверное, хотел показать, что ему это не нравится. Регистрация пророссийской партии стала бы одним из шагов по покушению на его единоличную власть», – сказал Гриб.

«Думаю, официальных заявлений российских властей по этому поводу не будет, они не показывать свои истинные намерения. Тем более, что Минюст сослался на законные основания», – считает Гриб.

«Но судя по действиям властей, то, мягко говоря, я очень сомневаюсь, что это случится реально, а не формально. Не думаю, что независимые партии будут допущены в парламент. Что касается власти – руководство страны сразу становится на дыбы. Они могут обсуждать и дискутировать по другим вопросам, но только не по вопросу власти, которая для них священны», – отметил Гриб.

«Наверное, Москва убедилась, что Лукашенко может быть для них недоговороспособен. Что в их интересах иметь в Беларуси систему, которая напоминала бы российскую, в том числе с соответствующей ролью партий – чтобы на принятие решений влиял не один человек, а можно было бы воздействовать через парламент», – сказал Гриб.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Для Лукашенко это недопустимо». Какая судьба ждет политические партии в Беларуси Почему власти на самом деле отказали в регистрации пророссийской партии.

Министерство юстиции Беларуси сообщило об отказе в регистрации партии «Союз». Ее учредительный съезд прошел 6 марта, председателем партии избрали. Новая политическая сила считается откровенно пророссийской: там выступают за углубление интеграции.Минюст объяснил свое решение: в качестве учредителей партии выступило 1023 человека, но во время выборочной проверки (проверили 150 из 1023 учредителей) оказалось, что 26 указанных в списке лиц не существуют.Также установлены недостоверные сведения по поводу места жительства некоторых лиц, указаны не все требуемые сведения. Один из учредителей не является гражданином Беларуси.поинтересовался у экспертов: почему власти на самом деле отказали в регистрации пророссийской партии.Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава)в комментарииотметил, что власти не хотят расшатывать политическое пространство.Кроме того, белорусские власти обеспокоены подготовкой к местным выборам и референдуму, которые должны состояться не позднее января следующего года.Что произошло бы, если бы партию «Союз» зарегистрировали?При этом, по его мнению, шансы на регистрацию будут у партий, который безоговорочно подчиняются властям. Например, у партии, которую создаетТакже отказ в регистрации партии «Союз» может говорить о следующем.Будет ли Кремль реагировать на ситуацию вокруг партии «Союз»? По мнению политолога, публичной реакции не будет, т.к. тем самым Кремль покажет, что пытался использовать партию как инструмент политического давления на Лукашенко.Бывший председатель Верховного Советав комментарииотметил, что Министерство юстиции и власти в целом оказались в непростой ситуации после подачи документов со стороны партии «Союз».Спровоцирует ли отказ в регистрации «Союза» конфликт с Москвой?Он не исключает, что в Беларуси может быть осуществлен переход на смешанную мажоритарно-пропорциональную систему и теоретически партии получат возможность участвовать в управлении государством (сегодня партии имеют возможность выдвигать кандидатов в депутаты, но сами напрямую не участвуют в выборах).Было бы выгоден России переход на смешанную систему в Беларуси?