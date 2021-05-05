Цена - меньше «однушки». Как семья минчан построила дом в дачном поселке и живет там круглый год

Источник материала: Tut.by

Несложно построить дом, когда на это есть хороший бюджет. Другое дело — когда средства ограничены. В этом случае, не будучи строителем по профессии, многие работы часто приходится делать своими руками. Мы побывали в таком доме недалеко от Минска — его почти полностью сам построил веб-разработчик, причем на возведение коробки он потратил меньше года. Как удалось совместить стройку с работой и с семьей, сколько денег было потрачено на дом и как живется в дачном поселке — в материале REALTY.TUT.BY.





Алексею — 38 лет, он веб-разработчик. Его супруге Катерине 35, она фитнес-тренер. В семье трое детей: восьмилетний Марк, шестилетний Эрик и Роберт, которому на днях исполнится два года.

— В Минске мы жили в трехкомнатной квартире возле метро. Когда я была беременна Эриком, муж предложил строить дом — детям ведь надо побольше бывать на свежем воздухе, — вспоминает Катерина. — Но для меня, типичного ребенка «каменных джунглей», это звучало нереально.





Катерина не представляла, каково это, жить за городом. Ведь в ее детстве не было дачной жизни. Иногда она приезжала на пару недель к родственникам в деревню, но потом сбегала от них в Минск.

— Но все же мы решили строиться, и уже год мы живем в своем доме.

Построились в СТ, переехали в короновирус

Место, где строиться, выбирать супругам долго не пришлось. У бабушки Алексея был участок в садовом товариществе около Дзержинска. Эта дача представляла собой пару грядок, парник и вагончик без удобств. «Бабушка проводила тут все лето, а мы ездили туда на шашлык», — вспоминает Катерина. Изначально предполагалось, что это будет дом-дача, куда супруги будут приезжать на лето.

Весной 2014-го Алексей начал работы, и уже к зиме того же года на участке стояла коробка 5×8 метром с окнами. Со временем он утеплил и оштукатурил дом, сделал внутреннюю отделку, смонтировал «теплый пол», сделал разводку коммуникаций, установил смесители и сантехнику, а также выполнил много других работ. Дом стал пригодным для жизни.

— Мы стали все лето бывать на даче. Бывало, приезжали туда и зимой.





Весной 2020-го, когда началась пандемия, мама Алексея инициировала переезд сына и его семьи на дачу.

— Она была рада, что мы будем подальше от «короны». Настаивать о переезде начал и муж. Но я не хотела уезжать из Минска. Бросить любимую работу, быстрый доступ к различным развлечениям в городе — для меня это было тяжело. Но я люблю мужа, поэтому с ним согласилась.

Так, в марте 2020 года, семья уехала на дачу. Поначалу супруги думали, что это временно. Старший ребенок начал учиться удаленно, средний перестал ходить в сад. У Алексея в работе ничего не изменилось, для него «удаленка» — привычное дело.

— В начале было очень тяжело. Вода — сезонная, и приходилось ходить в колодец по несколько раз на дню. Очень не хватало некоторых удобств, которые были в квартире. Но постепенно что-то привезли из дома, что-то докупили, что-то сделали сами. Жить стало комфортнее.





Уже летом, во время одной из велопрогулок, Катерина поняла, что жизнь за городом — это прекрасно. И что она не хочет уезжать отсюда. О своих мыслях Катерина рассказала Алексею.

— Конечно, он был рад. И мы начали готовить наш дом к постоянной жизни. Немного расширили жилую часть дома, провели воду из скважины, сделали канализацию, смонтировали систему отопления. Детей устроили в сад и школу.

О том, как нестроитель построил дом

Когда начали возводить коробку, Алексей о стройке ничего не знал. Чтобы понять, как что делать, стал изучать информацию в интернете, консультироваться с продавцами в строительных супермаркетах. В итоге мужчина почти все работы сделал сам. Помогал ему друг, тоже нестроитель.

Мужчины залили ленточный фундамент, уложили балки перекрытия, построили крышу. Стены из газосиликата возвела уже бригада строителей. Алексей сам выкопал яму под канализацию и трубы, сделал разводку электрики и систему водоснабжения, смонтировал «теплый пол», установил смесители и раковины. Сделал также душ, уложил плитку в ванной, туалете и на кухне, обшил дом вагонкой, смонтировал деревянный пол, установил розетки и выключатели, повесил светильники и поставил двери. Снаружи дом утеплил и оштукатурил «шубой».





В некоторых работах Алексею помогала Катерина. Вместе они поставили окна и залили отмостку вокруг веранды.

— Купили б/у бетономешалку. Муж выкопал яму, сделал там решетку из арматуры. И вот мы вдвоем эту штуку заливали. Я мешала бетон (сыпала в бетономешалку песок и цемент с водой в определенной пропорции), а муж все это заливал в яму.





Еще супруги сами сделали кухонную столешницу из бетона. «Месили бетон, сбивали из досок и пеноплекса форму, на улице заливали, а потом полдня эту тяжеленную бандуру тащили в дом», — вспоминает Катерина.





Алексей полностью сам сделал и деревянную лестницу: «Лестницы стоят как крыло от самолета, поэтому Леша решил делать ее своими руками».





Чтобы сэкономить, Алексей собрал и часть мебели. Заказал доски и сделал из них шкаф в детской. Смонтировал также шкаф-купе, который Катерина купила на «Куфаре» за 20 рублей.

На все эти работы нужно много времени, и Алексей трудился на стройке практически каждый день. По будням уезжал туда с утра и возвращался в обед, затем до вечера занимался веб-разработкой. Выходные тоже проходили на стройке. Катерине с детьми и по хозяйству во время отсутствия супруга время от времени помогала бабушка.





Супругам удалось сэкономить и на строительных инструментах. Многие из них купили бэушные.

— На «Поле чудес» в Ждановичах купили болгарку и перфоратор. До сих пор все работает, хотя купили непонятно у кого и непонятно где.

Супруги говорят, что в дом вложили сумму, меньшую, чем стоимость «однушки» в Минске. Единственное, говорят, что топиться этой зимой было недешево. За электричество в месяц уходило около 150 рублей.

— Топимся электричеством. На первом этаже это «теплый пол» и печь-камин, на втором — конвекторы. Они подключены к «умным» розеткам и включаются тогда, когда температура воздуха опускается ниже заданной.

О прелестях жизни за городом

Катерина и Алексей говорят, что за год они полностью обустроились. Старшего сына отдали в школу, младший пошел в сад. Все в городке Энергетиков, что в семи километрах от дома.

— В садовом товариществе прописаться нельзя, мы все прописаны в Минске. Чтобы определить детей в сад и школу, приходилось объяснять директорам, что мы построили дом в СТ и будем там жить. Сначала пытались отдать старшего в школу в Дзержинске, но там директор отказала, сославшись, что это не «их участок». А вот в Энергетике нас взяли без проблем. Директор там очень вежливая, учителя тоже хорошие. Устроить среднего ребенка в сад — вообще не было проблемой. Тут нет никаких очередей, а в саду работают очень приятные люди.

При школе много кружков, по субботам часто проводят мероприятия, в том числе с участием родителей. Марк и Эрик ходят на таэквондо, у детей уже есть первые успехи. Еще Марк занимается робототехникой.





Ну, а развлечений для семьи тут хватает. Летом — велосипедные прогулки, купание в детском бассейне, поездки по местным достопримечательностям, прогулки в лесу. Зимой — ледяной каток во дворе (Алексей сам заливал), игры со снегом.

Огородом и садом семья занимается по минимуму. На участке в восемь соток стоит один парник, где выращивают помидоры. Еще есть одна клубничная грядка, пара кустов голубики и смородины и пара плодовых деревьев. Остальная территория — газон.





За медицинской помощью за год семье обращаться не приходилось. В случае серьезной болезни, а также на плановые осмотры детей нужно будет ездить в Минск. Что касается почты, то посылки супруги получают в Энергетике, в почтовом отделении, «до востребования».

— Раза четыре уже так делала. Все приходит без проблем. Минус — с пометкой «до востребования» нельзя отследить перемещение посылки.





За продуктами Катерина и Алексей чаще всего ездят в Дзержинск. Что-то крупное покупают в Минске, когда приезжают навестить бабушек и дедушек.

— У меня водительские права уже восемь лет, — говорит Катерина. — И пока мы сюда не переехали, я за руль практически и не садилась. Ну, а тут пришлось учиться ездить.





Алексей по-прежнему работает удаленно. Катерина проводит онлайн-тренировки. Интернет здесь мобильный, на нужды семьи его всегда хватает.

Кроме семьи Алексея, в товариществе постоянно живет молодая пара и пожилой мужчина. Супруги говорят, что общения им хватает, ну, а детям нравится проводить время в семье.





Никаких других неудобств они не испытывают. Да, в товариществе, к примеру, не чистят снег. Но Алексей нашел выход: он привязывал к своей легковушке покрышки и проезжал с ними по улицам. Говорят, ни разу этой зимой не застряли.





Что касается мусора, его вывозят в контейнеры в Энергетике или Негорелом. А еще раз в месяц в товарищество за мусором приезжает трактор.

— В марте был год, как мы тут живем. И никто из нас еще не пожалел о своем решении. Если бы не пандемия, то я бы никогда не узнала, что могу полюбить жить за городом.



Фото: instagram.com/kate_joo

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