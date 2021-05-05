«Упал в обморок, потерял 11 кг». Серебряный призер Олимпиады Кравченко - о 10-дневной голодовке

Источник материала: Tut.by

27 апреля серебряный призер Олимпийских игр Андрей Кравченко объявил 10-дневную голодовку в знак солидарности с политзаключенными. Именно столько дней осенью 2020 года сам Кравченко провел в заключении по административной статье. Сегодня истекает последний день его голодовки. О том, как она повлияла на его самочувствие и на какие мысли навела, легкоатлет рассказал Tribuna.



Фото из инстаграма Андрея Кравченко

За первых пять дней Андрей Кравченко сбросил почти восемь килограмм, к началу 10 дня эта цифра приблизилась к 11.

— В первые дни, видимо, выходило много воды. Ведь когда был на сборах в Сочи, ел много рыбы, а она хорошо держит воду. И вот когда я начал голодовку, у меня моментально слетело килограмма три. Мне кажется, это была как раз вода. А потом начал скидывать по 800 граммов, по килограмму. Признаюсь честно, первые четыре дня голодовки для меня были очень тяжелыми. В последующем стало чуть полегче. А на восьмой снова стало плохо, — делился ощущениями спортсмен.

На восьмой день его накрыло депрессивное состояние.

— Оно проявляется в том, что у меня наступило такое безразличие — хочется просто сидеть и ничего не делать, ничего не читать и не смотреть. Что касается слабости, когда встаю и сажусь, темнеет в глазах. Только на свежем воздухе хорошо себя чувствую. Но я был к этому готов. Читал же литературу, и там описано, что на восьмой день голодания наступает такое состояние.



Фото из инстаграма Андрея Кравченко

А вот спать Кравченко стал даже лучше.

— Засыпаю в 22.30, просыпаюсь в восемь утра. Раньше у меня такое было редкостью. Высыпаюсь. Лучше, чем до голодовки, — пошутил легкоатлет.

На вопрос, какие сутки оказались самыми тяжелыми, Андрей ответил:

— Девятые. Я даже сознание потерял — это вообще жесть. Сидел на диване у Яниной мамы (Яна Максимова — супруга Андрея Кравченко) дома, захотел в туалет. Резко встал и пошел. Зашел в ванную комнату, закрыл за собой дверь, в глазах потемнело, облокотился на стену, а в следующий момент открываю глаза и вижу, что я лежу на полу, подо мной разбитое ведро со средствами для уборки, болит голова.

Видимо, когда падал, ударился головой. Если бы ударился о плитку на полу, то не обошлось бы без сотрясения мозга. По телу шла дрожь. Встал, на кухне быстро выпил полтора литра воды, и меня вроде отпустило.

Янина мама это увидела, начала бегать вокруг, распереживалась, говорила, что пойдет суп мне наливать, что я себя угроблю. Еле уговорил ее, что мне еще нужно дотерпеть сутки. Она не хотела меня отпускать, но убедил ее, что выйду на свежий воздух, и мне станет намного легче.



Фото из инстаграма Андрея Кравченко

Кравченко отметил, что его поддерживали многие люди, подписчики благодарили за позицию, при этом просили поберечь себя. Но были и другие сообщения.

— Пару раз в Instagram написали мне, что я захотел попиариться, а заодно и похудею. Блин, нафиг мне это надо — так измываться над собой ради похудения? Какой пиар может быть в голодовке? Но это были такие аккаунты, у которых 0 подписчиков, 0 постов. Спрашивали, зачем я выставляю фото «до» и «после».

Поймите, я хочу людям показать, что такое голодовка. От людей, которые сидят в тюрьмах, вообще ничего не остается. Я вообще не понимаю, как [политзаключенный Игорь] Лосик голодал 27 дней. Что от него осталось? Если я падаю на девятый день, выгляжу, как дрыщ, что от Игоря осталось по прошествии почти месяца?

Думаю, он ходил по черте, был на грани жизни и смерти. И как он выходил [из голодовки]? В тюрьме же ничего нет. Ни сока, ни салата какого-нибудь. Может, как-то выходил за счет супов, каш, но я все равно не представляю, каково ему было.

Я понял одно: голодовка — это просто жесть. Некоторые пишут, что благодаря голодовке обновится организм, станет легче. Ну не знаю. Я пока ничего хорошего и положительного для себя и для своего здоровья не почувствовал.



Фото из инстаграма Андрея Кравченко

План по выходу из голодовки у Андрея Кравченко такой:

— В первый день, в четверг, буду пить разбавленный водой морковный сок. Во второй день — морковный салат с натертой капустой. Вечером третьего дня можно будет овсяную кашу на воде. Жалко, что яйцо вареное можно включать только на седьмой день, я просто яйца очень люблю. Думаю, через неделю после выхода из голодовки все-таки сварю себе яйца и куриную грудку. А полноценно питаться мясом, думаю, смогу лишь через недели две.

— Пойдешь ли ты когда-нибудь еще на такой шаг?

— Если это понадобится, если от этого что-то будет зависеть, то пойду 100 процентов. Просто так, для себя, делать этого больше никогда не буду. А если для поддержки, для выражения солидарности — то без проблем.